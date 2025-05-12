快訊

美中貿易休兵90天 道瓊期指應聲狂漲近1,000點

台中屋齡30年老屋占近5成 國外遊客驚見「不像先進城市」

美中會談聯合聲明出爐 美對中關稅從145%下調至30%

聽新聞
0:00 / 0:00

福建泉郡富美宮來嘉義會香鄉長受邀掌轎 鄉長：禮貌性出席宗教交流

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
福建泉郡富美宮蕭府太傅日前到嘉義縣東石鄉先天宮會香。圖／翻攝東石之美臉書
福建泉郡富美宮蕭府太傅日前到嘉義縣東石鄉先天宮會香。圖／翻攝東石之美臉書

福建泉郡富美宮蕭府太傅金身近日來台，傳出原本今天要參加白沙屯拱天宮二媽遊庄活動，卻引發陸委會重視並派員全程稽查；日前富美宮曾到嘉義縣東石鄉先天宮會香，鄉長林俊雄受邀與會；林俊雄說，單純的宗教活動，盡地主之誼禮貌參與。

林俊雄說，政府有政府的規定，當然要依法行政，應該是有申請，不然怎麼能夠過來這邊，好像是海峽兩岸道教協會中的秘書率團過來，不是東石當地轎班，先天宮由神尊「蕭太傅」迎接，單純的宗教交流。

他表示，聽說當天是從台中南下過來，到底是那個單位邀請，不是很了解，但是應該是有依法申請才對，所以當先天宮邀請出席宗教交流活動，才會受邀出席。

今年5月6日下午，福建泉郡富美宮蕭府太傅蒞臨東石鄉，廟方邀請鄉長掌轎、鄉長也在鄉公所前接駕，沿路列炮歡迎泉郡蕭太傅並為東石鄉民祈佑與祝福。

福建泉郡富美宮蕭府太傅日前到嘉義縣東石鄉先天宮會香，鄉長林俊雄受邀掌轎與會。圖／翻攝東石之美臉書
福建泉郡富美宮蕭府太傅日前到嘉義縣東石鄉先天宮會香，鄉長林俊雄受邀掌轎與會。圖／翻攝東石之美臉書
福建泉郡富美宮蕭府太傅日前曾到嘉義縣東石鄉先天宮會香。圖／翻攝東石之美臉書
福建泉郡富美宮蕭府太傅日前曾到嘉義縣東石鄉先天宮會香。圖／翻攝東石之美臉書
福建泉郡富美宮蕭府太傅日前到嘉義縣東石鄉先天宮會香，鄉長林俊雄受邀掌轎與會。圖／翻攝東石之美臉書
福建泉郡富美宮蕭府太傅日前到嘉義縣東石鄉先天宮會香，鄉長林俊雄受邀掌轎與會。圖／翻攝東石之美臉書
福建泉郡富美宮蕭府太傅到嘉義縣東石鄉先天宮會香。圖／翻攝東石之美臉書
福建泉郡富美宮蕭府太傅到嘉義縣東石鄉先天宮會香。圖／翻攝東石之美臉書
福建泉郡富美宮蕭府太傅日前到嘉義縣東石鄉先天宮會香。圖／翻攝東石之美臉書
福建泉郡富美宮蕭府太傅日前到嘉義縣東石鄉先天宮會香。圖／翻攝東石之美臉書

東石 福建 鄉長

延伸閱讀

夜貓族不孤單！嘉義晚上好去處，3 間必吃嘉義宵夜

怕遭查水表？ 福建泉郡富美宮參訪拱天宮二媽遊庄喊卡

影／嘉義科技老闆替詐團設計假網站 騙百人牟利5000萬

秒飛巴黎！「台版巴黎聖母院」超美嘉義梅山天主堂整修竣工

相關新聞

對岸富美宮神尊來台交流 傳邀請團體理事長是掛名？ 會務運作成謎

福建泉郡富美宮蕭府太傅金身近日來台展開遶境行程，遭質疑文化統戰，原定今天將參訪苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮二媽遊庄活動，疑因...

福建泉郡富美宮來嘉義東石先天宮會香 廟方：只有神尊來自對岸

福建泉郡富美宮蕭府太傅金身近日來台，傳出原本今天要參加白沙屯拱天宮二媽遊庄活動，卻引發陸委會重視並派員全程稽查；日前富美...

中美發表日內瓦聯合聲明：雙方互免報復關稅90天

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和貿易代表葛里爾葛里爾（Jamieson Greer）近日在瑞士日內瓦與...

中美聯合聲明：雙方暫緩大部分關稅 互相保留加徵10%關稅

大陸商務部12日15時公布「中美日內瓦經貿會談聯合聲明」，根據聲明，中美雙方將暫緩向對方加徵的大部分關稅，美國將修改對中...

「剛買的飛機被打啦」殲10印巴空戰露利爪 網紅神曲惹怒印度

中國殲10戰機在首飛近30年後，因巴基斯坦在與印度交戰中擊落對方6架戰機而在全球暴紅，多家外媒聚焦「中國猛龍首露利爪」，...

薄瓜瓜母親節為獄中母親喊冤 稱谷開來是「當代竇娥」

中共重慶市委前書記薄熙來之子薄瓜瓜，母親節這天為其因犯故意殺人罪遭判刑入獄的母親薄谷開來喊冤。薄瓜瓜在社交平台X發文稱，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。