林滄敏否認迎蕭太傅神尊來台 痛批：政治醜化神明 會有報應

福建泉郡富美宮蕭府太傅金身近日來台，傳出原本今天要參加白沙屯拱天宮二媽遊庄活動，卻引發陸委會重視並派員全程稽查，更傳出是前彰化立委林滄敏率團去迎接蕭太傅金身來台，林滄敏表示，富美宮王爺兩岸交流已多年，但這次他沒參加，他認為，政治不該介入宗教「如果政治要醜化神明，一定會有報應」。

福建泉州的富美宮以「蕭太傅信俗、台島百年緣」為由，恭請「蕭太傅」神尊來台遶境。前幾天經中華道教民俗文化學會透過白沙屯五雲宮向拱天宮接洽參訪事宜，原屬意媽祖昨盛大回鑾儀式，但拱天宮以無暇接待為由婉拒，若堅持要來「參觀」也歡迎。拱天宮原保持「樂觀其成」態度，但參訪行程又臨時喊卡。

由於又傳出此次是由前立委林滄敏率團到大陸迎接蕭太傅金身來台，林滄敏今天否認，並表示，富美宮兩岸交流已多年，以往聯誼會每年都會有交流，且好幾個宮廟都會去大陸拜拜，他也只是去拜拜，但這次他沒參加。

林滄敏更強調，台灣宗教自由很可貴，不要用政治把神明魔化，如果用政治醜化神明一定會有報應。