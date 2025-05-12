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港府擬將北京駐港國安公署劃為禁地 未授權不得接近

中央社／ 香港12日電

香港當局計畫訂定法令，授權行政長官宣布北京駐港維護國家安全公署為「禁地」，今後依法加以保護，防範其他人未經授權而接近或進入公署。

據立法會公布的議程，立法會保安事務委員會、司法及法律事務委員會今天下午將會討論政府提出的「制訂維護國家安全附屬法例」，目的是訂立附屬法例，宣布公署的某些處所為「禁地」，以維護國家安全所需。

相關附屬法例表明，公署應當依法受到適當保護，防範未經授權而接近或進入該等場所的行為，以減低國家安全風險，特別是與間諜行為相關的風險。

為此，特區政府建議行政長官在憲報刊登命令，宣布將公署的履職場所劃為禁地；擬劃為禁地的範圍不涉及私人民居，也不會對周邊社區造成不合理的影響。

附屬法例指出，現今地緣政治複雜，國家安全風險隱患仍然存在，公署有效依法履行職責，是香港維護國家安全的法律制度和執行機制不可或缺的一部分。

根據維護國家安全條例（俗稱基本法23條），如有人意圖危害國家安全而闖入禁地，可判刑20年。

香港於2019年初爆發「反送中」運動後，港府翌年7月實施了國安法。與此同時，國安公署也在港成立並運作。

國安公署自成立以來，除了署長偶爾公開露面並且致詞，內部結構一直保持神秘，例如官方網頁沒有公布詳細的人事或是組織結構，各方對其知之甚少。

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