邱垂正：2公職持大陸身分證75人有居住證 已註銷

政府專案清查軍公教人員持領中國大陸證件情況，陸委會主委邱垂正今天說，第一波針對核心的軍公教人員，查處約37萬人，有2人申請中國大陸身分證、75人申請居住證，都已協助註銷身分。

邱垂正於9日刊載媒體專訪指出，政府專案清查軍公教人員持領中國大陸證件情況，查獲2人持有中國大陸身分證、75人領有居住證。

立法院內政委員會今天邀中選會主委李進勇、陸委會主委邱垂正、海委會主委管碧玲、客委會主委古秀妃、黨產會主委林峯正等人列席，處理114年度預算解凍案。

邱垂正會前受訪時表示，清查作業分好幾波，第一波是針對核心的軍公教人員，4月底已查處約37萬人，絕大部分都已具結，沒有申請中國大陸身分，也沒有設立戶籍或領有中國大陸身分證、定居證、居住證，有99.87%具結。

邱垂正指出，有2名有申請中國大陸身分證，陸委會已經協助註銷完畢；至於申請居住證的有75名，除了有些是現役的義務役軍人外，其他可能是軍公教人員，都已協助註銷身分。

國民黨立委許宇甄質詢時問，持有中國身分證的2名軍公教在哪個單位任職。邱垂正說，依兩岸條例第9條之1第2項認為是特殊案件，所以可以保留國人身分，並協助註銷放棄。許宇甄問，這2人是否涉機敏任務，邱垂正說，目前都已排除；許宇甄追問，「都已排除」是指曾經涉及？邱垂正說，「是」，相關機關已經排除掉。

另外，民進黨立委王美惠質詢時指出，若具雙重國籍將無法擔任公務人員，政府2月起要求具結，但仍有部分人員不願具結，例如有某大學教授就未具結，政府要如何處理。

邱垂正說，絕大部分公務人員都高度配合，最後盤點剩下500多件清查作業沒有完成，因為以具結方式是最尊重當事人、成本最低的；但如果不具結，將請人事主管機關請教任職的消極資格有沒有完成，持續以其他方式調查。未來還會有第二波、第三波，循序漸進。