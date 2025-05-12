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何立峰會見WTO秘書長 籲維護多邊主義和自由貿易

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸國務院副總理何立峰在中美經貿高層會談結束後會見WTO秘書長伊衛拉，呼籲各方共同維護多邊主義和自由貿易，促進全球產業鏈供應鏈穩定暢通。（路透）
大陸國務院副總理何立峰在中美經貿高層會談結束後會見WTO秘書長伊衛拉，呼籲各方共同維護多邊主義和自由貿易，促進全球產業鏈供應鏈穩定暢通。（路透）

據新華社報導，當地時間5月11日晚，大陸國務院副總理何立峰在日內瓦會見世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala），呼籲各方應在WTO框架下通過平等對話解決分歧和爭端，共同維護多邊主義和自由貿易，促進全球產業鏈供應鏈穩定暢通。

何立峰在中美經貿高層會談結束後與伊衛拉會面，並向伊衛拉說明中美會談有關情況。

何立峰表示，以WTO為核心的多邊貿易體制是國際貿易的基石，在全球經濟治理中發揮著重要作用。中國將繼續全面深入參與WTO改革，支持WTO發揮全球貿易「穩定器」作用，維護發展中成員正當權益，為應對全球共同挑戰作出更大貢獻。

伊衛拉則表示，當前全球經濟和貿易增長面臨嚴峻挑戰，WTO成員應共同捍衛開放和以規則為基礎的多邊貿易體制，加強在國際貿易問題上的對話和合作，推動WTO在促進貿易自由化便利化和實現全球可持續發展上發揮更大作用。

當地時間5月10日至11日中美於日內瓦舉行雙邊經貿高層會談，據法新社報導，伊衛拉特別於上周末發表聲明，稱許美國和中國談判取得「正面的結果」，強調此舉是「向前邁出重大一步」。

伊衛拉在聲明中表示，「我敦促兩國借助這股推力，繼續形成具實用性的解決方案，以緩和緊張關係、恢復可預測性，並且增強對多邊貿易體系的信心。」

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