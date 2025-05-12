福建泉州富美宮交流未申請？ 邱垂正：規避或虛假申請

福建泉郡富美宮蕭府太傅金身近日來台展開遶境行程，不僅連日拜會各縣市地方宮廟，更參加白沙屯媽祖遊庄活動，遭質疑為宗教統戰，陸委會日前聲明未收到交流申請，正派員稽查中。陸委會主委邱垂正今天指出，正朝「規避審查、虛假申請」查處中。

立法院內政委員會今處理海委會、中選會、陸委會、客委會在114年度中央政府總預算所屬單位預算遭凍結預算。陸委會主委邱垂正會前接受媒體聯訪，談及宗教統戰、台灣藝人發表親中言論及清查公務員是否領有中國身分證等議題。

針對福建宮廟來台繞境，疑為透過宗教交流進行統戰，邱垂正表示，陸委會非常重視此議題，並進行必要查處，目前在政府正式紀錄上，並沒有富美宮來台申請交流的申請案，主管機關也正在了解，到底是「規避審查」還是「虛假申請」案，相關主管機關正在積極查處當中。

針對在中國發展的台灣藝人發表親中言論，陸委會後續作為及未來防堵措施。邱垂正說，這群人經常有矮化、傷害國家主權表態說法，可能涉及被中國大陸強制政治性表態的作為，甚至還有轉貼、附和中共對台軍演情勢，且選在特定時刻表態。

邱垂正說明，針對上述情事是否涉及違反「兩岸人民關係條例」33-1條規定，任何人未經政府許可，不得與中國大陸黨政軍有任何合作行為，陸委會將會同文化部進行必要行政查處，作業正進行中。

另針對擴大清查公務員是否領有中國身分證、居住證部分，邱垂正指出，清查作業分好幾波，先是針對核心軍公教人員，共37萬人，絕大部分未領有中國身分證、定居證、居住證，高達99.87%完成具結；但有2位申請中國身分證，另居住證有75位，部分為現役義務役軍人，其他可能為軍公教永業人員，都已協助註銷。