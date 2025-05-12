中國宮廟來台交流未申請 邱垂正：規避或虛假審查

媒體報導，中國宮廟未經申請就來台遶境。陸委會主委邱垂正今天說，中國大陸常藉由宗教文化交流進行統戰滲透，政府紀錄中並無「富美宮」來台宗教交流申請案，是規避審查或虛假申請案，正積極查處。

自由時報今天報導，中國大陸福建泉州富美宮，以祖廟名義來台遶境，卻連日拜會各縣市地方宮廟、蕭氏宗親會及里長，更將參加白沙屯媽祖遊庄活動；學者批評，是以宗教交流之名，行統戰之實。

立法院內政委員會今天邀中選會主委李進勇、陸委會主委邱垂正、海委會主委管碧玲、客委會主委古秀妃、黨產會主委林峯正等人列席，處理114年度預算解凍案。

邱垂正會前受訪表示，中國大陸常藉由宗教文化交流進行統戰滲透，相關機關都高度重視，並進行必要查處。就政府正式紀錄，「並沒有富美宮來台宗教交流的申請案」，陸委會也正在了解為什麼最近的宗教交流中，有神轎出現在各種遶境活動中。

邱垂正說，到底是規避審查還是虛假的申請案，相關主管機關正在積極查處。至於過去富美宮是否有來台紀錄，邱垂正指出，「比較沒有聽聞」，是否是規避或虛假審查，主管機關正在了解中。

媒體詢問，520將至，是否擔心藝人配合中國宣傳。邱垂正表示，在中國大陸發展的藝人，過去經常有矮化、傷害國家主權的表態說法，可能涉及被中國大陸強制政治性表態的作為，甚至還有轉貼、附和中共對台軍演情事。

邱垂正說，由於這些在中國大陸發展的藝人，都選擇在特定時刻被迫政治表態，是否涉及違反兩岸條例33條之1，任何人未經政府許可，不得與中國大陸黨政軍有任何合作行為，將會同主管機關文化部，進行必要行政查處，正在進行中。