怕遭查水表？ 福建泉郡富美宮參訪拱天宮二媽遊庄喊卡

福建泉郡富美宮蕭府太傅金身近日來台展開遶境行程，昨更傳出今天將來白沙屯拱天宮二媽遊庄活動，不過消息曝光後引發陸委會重視並派員全程稽查；拱天宮原保持「樂觀其成」態度，但經一夜的政治統戰意識發酵，參訪行程臨時喊卡。

據了解，福建泉州的富美宮以「蕭太傅信俗、台島百年緣」為由，恭請「蕭太傅」神尊來台遶境。前幾天經中華道教民俗文化學會透過白沙屯五雲宮向拱天宮接洽參訪事宜，原屬意媽祖昨盛大回鑾儀式，但拱天宮以無暇接待為由婉拒，若堅持要來「參觀」也歡迎。

位在拱天宮南側的五雲宮，因早在光緒29年，泉州郡富美宮王船飄洋渡海來到台灣，然白沙屯先民因緣際會請到王船上八角香爐，才有五雲宮的誕生。五雲宮於1992、2022年舉辦王船醮，期間曾與對岸富美宮交流過一次，對方對於建醮流程及王船規格、物件所流傳的傳統，如獲至寶。

五雲宮人員表示，對方這次使用來台「繞境」字眼，對地方宮廟較不尊重，要來拱天宮參訪似乎是「臨時起意」且人員與神尊分開，只有派人來，與台灣一般宮廟交流方式有異，感覺目的不明確；昨晚聽說陸委會今天將並派員全程稽查，怕牽連政治聯想後遺症，因此告知將不予接待，對方也表明取消今日參訪拱天宮二媽遊庄的參訪行程。

對此，拱天宮今天特發聲明，有關泉州富美宮本次前來本宮繞境祈福，系為泉州富美宮通知本宮將蒞台巡境，非本宮邀請。很遺憾！本宮創宮120多年來，皆為服務廣大信眾，從未參與、介入政治，未想單純的宗教信仰文化交流，演變為政治色彩史料未及。泉州郡富美宮為不傷本宮與宗教信仰的本義，故臨時取消本次活動。