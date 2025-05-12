中美會談後 新華社發表署名文章：美國需珍惜中國善意

中美於瑞士日內瓦舉行的兩天經貿高層會談結束後，新華社12日凌晨發表清華大學中國發展規劃研究院常務副院長董煜的署名文章稱，美國需珍惜中方沒有關上談判大門的善意，並強調中國的善意和耐心是有限度的，絕不適用那些持續毫無底線的壓迫訛詐和出爾反爾。

董煜這篇文章首先駁斥「中國經濟崩潰論」，並從經濟增長、增加就業、物價穩定和國際收支平衡等四個面向，強調即使面對美國的極限關稅施壓，中國經濟基本面依然優於美國。

從增長看，中國大陸第一季GDP年比增長5.4%，「五一」假期各項消費數據表現亮眼；

從就業看，第一季大陸全國城鎮調查失業率平均值為5.3%，形勢總體穩定；

從物價看，大陸1至4月消費者物價指數（CPI）較去年同期下降0.1%，4月月比實現由降轉漲，核心CPI漲幅穩定；

從國際收支看，1至4月大陸貨物貿易進出口年比增長2.4%，截至4月底外匯存底較前月上升1.27%，外匯市場運行總體平穩。

董煜指出，放眼全球，主要經濟體很少能像中國這樣，同時做到四大目標均保持平穩的表現。美國第一季GDP季比按年率計算萎縮0.3%，企業4月招聘速度放緩至9個月來的最低水準，通膨風險始終高懸，貿易逆差不減反增。

董煜表示，穩定經濟運行基本盤，是一個動態的過程。中國沒有輕視外部環境變化對國內經濟的挑戰，更多從底線思維出發進行應對，寧可把困難估計得充分一些。近期大陸各部門密集推出政策，通過支持就業和穩定外貿守住兩條防線，通過促進消費和積極擴大有效投資做大經濟發展蛋糕，通過營造良好環境化解金融、房地產等領域的潛在風險等。

文章稱，美國股市近期的變化，並不能說明信心在恢復，恰恰是因為國際資本看到，中國沒有放棄善意、沒有關上談判大門。

董煜強調，「當然，這種善意和耐心是有限度的，絕不適用那些持續毫無底線的壓迫訛詐和出爾反爾。現在他們真正需要的，是珍惜中方的善意，展現自己的誠意，帶著真誠的態度坐下來好好談，而不是把希望寄託在不可能發生的『中國經濟崩潰論』上。」

大陸國務院副總理何立峰日內瓦當地時間11日晚間表示，此次中美經貿高層會談坦誠、深入、具有建設性，達成重要共識，並取得實質性進展。雙方一致同意建立中美經貿磋商機制。中美雙方將盡快敲定相關細節，並將於5月12日發布會談達成的聯合聲明。