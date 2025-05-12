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何立峰：中美會談取得實質性進展 雙方同意建立經貿磋商機制

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸國務院副總理何立峰宣布，此次中美經貿高層會談達成重要共識，並取得實質性進展，雙方一致同意建立中美經貿磋商機制。（圖／截圖自央視新聞）
大陸國務院副總理何立峰宣布，此次中美經貿高層會談達成重要共識，並取得實質性進展，雙方一致同意建立中美經貿磋商機制。（圖／截圖自央視新聞）

據央視新聞12日清晨快報，中美經貿高層會談5月10日至11日在瑞士日內瓦舉行。中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰當地時間11日晚在出席中方代表團舉行的新聞發布會時表示，此次中美經貿高層會談坦誠、深入、具有建設性，達成重要共識，並取得實質性進展。雙方一致同意建立中美經貿磋商機制。中美雙方將盡快敲定相關細節，並將於5月12日發布會談達成的聯合聲明。

何立峰說，在當前形勢下，本次會談受到國際社會高度關注。經過中美雙方的共同努力，會談富有成效，邁出了通過平等對話協商解決分歧的重要一步，為進一步彌合分歧和深化合作打下了基礎、創造了條件。

何立峰表示，中美經貿關係既對兩國意義重大，也對全球經濟穩定和發展有著重要影響。中方願同美方一道，積極落實今年1月17日兩國元首通話重要共識，本著解決問題的務實態度，坦誠對話、平等協商、管控分歧，深挖合作潛力，拉長合作清單，做大合作蛋糕，推動中美經貿關係取得新的發展，為世界經濟注入更多確定性和穩定性。

據新華社報導，今年1月17日晚，大陸國家主席習近平應約與川普通電話。習近平告訴川普，作為兩個國情不同的大國，中美之間難免會有一些分歧，關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切，找到妥善解決問題的辦法。

習近平當時強調，台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理。中美經貿關係的本質是互利共贏，對抗衝突不應是我們的選擇。雙方要本著相互尊重、和平共處、合作共贏原則，加強合作，多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事，讓中美兩艘巨輪沿著穩定、健康、可持續發展的航線不斷前行。

川普則表示，他很珍視同習近平的偉大關係，希望繼續保持對話溝通，期待盡快同習近平見面。美中是當今世界最重要國家，應保持長久友好，共同維護世界和平。

經貿 習近平

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