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福建富美宮來交流 今將參與白沙屯遊庄

聯合報／ 記者謝守真吳傑沐／連線報導
福建泉郡富美宮蕭府太傅金身近日來台展開遶境行程，陸委會11日表示，政府嚴厲譴責有心人士規避交流審查機制，藉祖廟名義來台遶境，將依法嚴處。（本報資料照片）
福建泉郡富美宮蕭府太傅金身近日來台展開遶境行程，陸委會11日表示，政府嚴厲譴責有心人士規避交流審查機制，藉祖廟名義來台遶境，將依法嚴處。（本報資料照片）

大陸福建泉郡富美宮蕭府太傅金身近日來台展開遶境行程，但有媒體披露，富美宮以祖廟名義來台遶境，卻連日拜會各縣市地方宮廟、蕭氏宗親會及里長。陸委會昨證實接獲檢舉，並稱政府從未收到富美宮來台遶境交流申請案，是否有人刻意規避申請或虛偽申請，將依法嚴格查處。

陸委會昨發出新聞稿表示，有媒體報導富美宮以祖廟名義來台遶境，卻連日拜會各縣市地方宮廟、蕭氏宗親會及里長，今日將參加白沙屯媽祖遊庄活動，政府早於日前接獲檢舉並派員全程稽查。

陸委會指稱，中共近年以宗教交流之名，實質上對台進行統戰滲透，目的在藉由宗教信仰認同，進而達成政治認同與促融促統的對台政策目標。我方已持續嚴格審查宗教交流案件，以建立健康有序的交流環境。

針對富美宮來台，陸委會指，政府從未收到富美宮來台遶境交流申請案，是否有人刻意規避申請或虛偽申請，從事大陸宮廟來台宗教交流，已由主管機關蒐證中，後續將依法嚴格查處。

據了解，富美宮蕭太傅金身的赴台12天遶境行程，參訪宮廟高達30幾座，一路經過嘉義、台南、屏東、高雄等縣市多間廟宇，今抵苗栗白沙屯五雲宮，預計將偕同白沙屯媽祖一起遶庄頭。

對此，拱天宮總幹事陳春發說，是經五雲宮通知，對方今天會參加遊庄遶境活動，但未正式告知拱天宮參訪行程及內容。他說，只要是宗教交流都歡迎，請外界不要有太多政治聯想，甚至涉及統戰之說，簡直是無稽之談。

白沙屯媽祖

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