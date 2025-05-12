聽新聞
0:00 / 0:00

薄瓜瓜母親節為母喊冤 稱谷開來「當代竇娥」

聯合報／ 記者林則宏／綜合報導
薄瓜瓜母親節這天在「X」發文，為其母薄谷開來因犯故意殺人罪而遭判刑喊冤。圖／取自薄瓜瓜X帳號
薄瓜瓜母親節這天在「X」發文，為其母薄谷開來因犯故意殺人罪而遭判刑喊冤。圖／取自薄瓜瓜X帳號

中共重慶市委前書記薄熙來之子薄瓜瓜母親節這天為其因犯故意殺人罪遭判刑入獄的母親薄谷開來喊冤。薄瓜瓜在社交平台「Ｘ」發文稱，「我的媽媽，當代竇娥，身軀羸弱卻心志如鋼，繼承爺爺們文革坐牢的錚錚氣魄，不愧為女中豪傑！」

薄瓜瓜並表示，「那些指責我媽媽殺人的網民，請先找找證據。當人們會客觀獨立思考，才能不辜負『人民的眼睛是雪亮的』這句話。」

據新華社報導，二○一二年八月二十日，安徽省合肥市中級人民法院對被告人薄谷開來、張曉軍（薄家勤務人員）故意殺人案作出一審判決，認定薄谷開來犯故意殺人罪，判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身；張曉軍犯故意殺人罪，判有期徒刑九年。

報導稱，合肥市中級人民法院經審理查明，二○一一年下半年，被告人薄谷開來及其子薄某某與被害人尼爾．伍德（即海伍德）因經濟利益發生矛盾，尼爾．伍德在電子郵件中言辭威脅薄某某，薄谷開來認為尼爾．伍德已威脅到其子薄某某的人身安全，決意將其殺害。

大陸官媒二○一五年十一月十六日報導，據北京市高級人民法院公示，二○一四年九月二十五日，刑罰執行機關以罪犯薄谷開來服刑期間無故意犯罪為由，建議將其刑期減為無期徒刑，附加刑剝奪政治權利終身不變。

去年底，薄瓜瓜也曾在Ｘ上發文為薄谷開來辯護。薄瓜瓜稱，「作為當事人，我看不到殺人動機」，並指海伍德與薄家毫無瓜葛，僅為普通朋友。「作為律師，我看證據不足。又有那個律師對此事看到證據充足？」

薄瓜瓜十一日在Ｘ中所提到「竇娥」為元關漢卿的雜劇代表作「感天動地竇娥冤」主角。竇娥因遭誣告殺人，在嚴刑逼供下含冤認罪遭判死刑。臨刑前，竇娥為表明冤屈，指天立誓，死後將血濺白練（白色絹條）、六月飛霜，之後果真血濺白練、六月降雪。

殺人案 母親節 薄熙來 薄瓜瓜 谷開來

延伸閱讀

母親節為母喊冤！薄谷開來因故意殺人罪入獄 薄瓜瓜嘆「當代竇娥」

女遭家暴開車逃跑「致丈夫身亡獲刑」惹議 正當防衛抑或故意殺人？

中外交部通報 去年深圳刺死日童兇嫌處決 日方稱核實中

去年918砍殺深圳日本男童 陸籍男兇嫌已被執行死刑

相關新聞

薄瓜瓜母親節為母喊冤 稱谷開來「當代竇娥」

中共重慶市委前書記薄熙來之子薄瓜瓜，母親節這天為其因犯故意殺人罪遭判刑入獄的母親薄谷開來喊冤。薄瓜瓜在社交平台「Ｘ」發文...

中拉論壇13日登場 將通過北京宣言

大陸外交部昨日宣布，經中拉雙方共同商定，「中國—拉美和加勒比國家共同體論壇」（中拉論壇）第四屆部長級會議將於十三日在北京...

大陸國防部刪何衛東報導 加深落馬傳聞

中國大陸國防部近日更新官網，已有兩個月未公開露面的中共中央軍委副主席何衛東的新聞報導幾乎遭到清空，僅留一則今年三月十日「...

巴西總統訪陸會商「兩洋鐵路」 可望打破巴拿馬運河壟斷物流局面

巴西總統魯拉正對中國大陸進行國是訪問，並將會見大陸國家主席習近平。巴國官員在魯拉出訪前夕表示，巴西正與大陸就建設一條穿越...

加深落馬傳聞！陸國防部更新官網 軍委副主席何衛東相關報導幾乎清空

大陸國防部近日更新官網，已經兩個月未公開露面的中共中央軍委副主席何衛東的新聞報導幾乎遭到清空，僅留一則今年3月10日「解...

中拉論壇適逢10周年 陸外交部預告將通過北京宣言、共同行動計畫

大陸外交部11日官宣「中國－拉美和加勒比國家共同體論壇」（以下簡稱中拉論壇）第四屆部長級會議13日將在北京舉行，稍晚大陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。