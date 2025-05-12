大陸國防部刪何衛東報導 加深落馬傳聞

中國大陸國防部近日更新官網，已有兩個月未公開露面的中共中央軍委副主席何衛東的新聞報導幾乎遭到清空，僅留一則今年三月十日「解放軍和武警部隊代表團舉行第二次全體會議」的報導。中共軍方此舉，加深了何衛東落馬的傳聞。

何衛東最後一次公開亮相是兩個月前的中共全國兩會，之後就缺席數個重要會議及活動。

據悉，何衛東相關訊息遭刪除的時間點應是在上周五（五月九日）。根據網上訊息，大陸國防部官網早前仍有何衛東在二○二三年至二○二五年的報導，二○二五年原本還有數則相關報導。但經刪除後，目前只剩前述這篇報導。

至於上個月卅日遭罷免第十四屆全國人民代表大會代表職務的中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華，在大陸國防部官網中雖然仍列名中央軍委委員名單之中，但已無法點開其頁面。

去年十一月二十八日，大陸國防部發言人吳謙宣布，苗華「涉及嚴重違紀，經黨中央研究，決定對其停職檢查」。四月卅日，中共第十四屆全國人大常委會第十五次會議閉幕，公告苗華被罷免全國人大代表職務。這代表苗華經五個多月「停職檢查」後，問題已經升級，未來恐面臨刑事處罰。

與苗華一樣曾在三十一集團軍服役的何衛東，在今年三月中共全國人大閉幕後就未再公開露面，並缺席多個重要會議及活動，包括：四月二日中央軍委領導成員在北京的義務植樹活動；四月八日、九日，由中共中央總書記習近平主持召開的中央周邊工作會議，以及四月二十五日的中共中央政治局第廿次集體學習。

六十八歲的何衛東曾長期在共軍南京軍區第三十一集團軍服役，曾任東部戰區司令員，於中共二十大晉升軍委副主席。他的動向不僅牽動共軍高層，也可能影響北京對台決策。