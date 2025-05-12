巴西總統訪陸會商「兩洋鐵路」 可望打破巴拿馬運河壟斷物流局面

巴西總統魯拉正對中國大陸進行國是訪問，並將會見大陸國家主席習近平。巴國官員在魯拉出訪前夕表示，巴西正與大陸就建設一條穿越巴西境內連接至秘魯錢凱港的鐵路進行磋商，而大陸對幫助巴西建設鐵路表現出濃厚的興趣，這也意味著這項基建工程可能列入雙方會談議程。

在美中大打貿易戰的背景下，這條橫貫南美洲、連接起太平洋岸與大西洋岸的「兩洋鐵路」一旦建成，將大幅提高巴西大豆、牛肉、鐵礦石等商品銷往中國大陸的運輸時間，並改變巴拿馬運河在國際物流上的壟斷地位。

陸媒觀察者網引據巴西新聞網站Carta Capital報導，巴西計畫與預算部長泰貝特（Simone Tebet）此前受訪表示，巴西方面約一個月前與大陸國營鐵路公司代表會面，討論了這條連接錢凱港與巴西東岸的鐵路的可能路線。

泰貝特表示，中方最初考慮通過亞馬遜地區的路線，但巴方考量存在的熱帶雨林和原住民問題提出了不同意見。

雙方經溝通後達成共識，新路線將往南偏移，從巴西最西端的阿克里州往東，經過托坎廷斯州，最終通向臨大西洋的巴伊亞州，將與由大陸中鐵正興建的「東西一體化鐵路」相連。她並稱，這條鐵路建設預計需時五至八年才能完工，但這將對巴西內陸欠發達地區的經濟發展產生變革性影響。

今年4月中旬，由技術人員和官員組成的大陸代表團曾到訪巴西，討論了巴西和南美一體化的計畫，其中包括兩洋鐵路建設。兩洋鐵路總長約5,000公里，需要新建約3,000公里，其餘為既有線路。

錢凱港是大陸與秘魯共建「一帶一路」的重點項目，由陸資控股和投資開發，彰顯大陸勢力已在美國「後院」擴張。該港口已在去年11月啟用，能使南美洲出口至亞洲市場的貨物運輸時間從35天大幅縮短至25天。

BBC曾引述分析指出，大陸積極投入建設錢凱港的背後，還放眼巴西內陸和阿根廷北部的資源輸出，因此錢凱港能否發揮作用的關鍵在於港口背後的「內陸物流」能否相應配合，而這指的就是大陸與巴西、秘魯籌畫已久的「兩洋鐵路」。

魯拉於10日至14日訪問大陸，期間將會見大陸國家主席習近平。巴西外交部日前表示，兩國預計簽署涉及農業、商業、投資、「基礎設施」等領域的法案。