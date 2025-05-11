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加深落馬傳聞！陸國防部更新官網 軍委副主席何衛東相關報導幾乎清空

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
中共中共軍委副主席何衛東已經兩個月未公開露面，近期關於他被查的傳聞不斷。（圖／取自大陸國防部官網）
中共中共軍委副主席何衛東已經兩個月未公開露面，近期關於他被查的傳聞不斷。（圖／取自大陸國防部官網）

大陸國防部近日更新官網，已經兩個月未公開露面的中共中央軍委副主席何衛東的新聞報導幾乎遭到清空，僅留一則今年3月10日「解放軍和武警部隊代表團舉行第二次全體會議」的報導。何衛東最後一次公開亮相是兩個月前的中共全國兩會，之後就缺席數個重要會議及活動。

據悉，何衛東相關訊息遭刪除的時間點應是在上周五（5月9日）。根據網上訊息，大陸國防部官網早前仍有何衛東在2023年至2025年的報導，2025年原本還有數則相關報導。但經刪除後，目前只剩前述這篇報導。

反觀，另一名軍委副主席張又俠的網頁頁面，仍有四則相關報導。至於上個月30日遭罷免第十四屆全國人民代表大會代表職務的中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華，在大陸國防部官網中雖然仍列名中央軍委委員名單之中，但已無法點開其頁面。

去年11月28日，大陸國防部發言人吳謙宣布，苗華「涉及嚴重違紀，經黨中央研究，決定對其停職檢查」。4月30日，中共第十四屆全國人大常委會第15次會議閉幕，公告苗華被罷免全國人大代表職務。這代表苗華經五個多月「停職檢查」後，問題已經升級，未來恐面臨刑事處罰。

與苗華一樣曾在31集團軍服役的何衛東，在今年3月11日中共全國人大閉幕後就未再公開露面，並缺席多個重要會議及活動，包括4月2日中央軍委領導成員在北京的義務植樹活動，4月8日、9日，由中共中央總書記習近平主持召開的中央周邊工作會議，以及4月25日的中共中央政治局第20次集體學習。

美國《華盛頓時報》、英國《金融時報》早前已相繼報導，何衛東可能已經被查。對此，大陸國防部發言人吳謙曾在3月27日的記者會中回應說，「沒有這方面的消息，不了解這方面的情況」，但他也未直接駁斥相關傳聞。

4月24日，大陸國防部另一發言人張曉剛再被外媒問及何衛東現況時，也僅表示，「我們此前已就此問題作回應」。如今何衛東在大陸國防部官網相關訊息遭到刪除，進一步加深外界對於何衛東可能已經落馬的揣測。

68歲的何衛東曾長期在共軍南京軍區第31集團軍服役，曾任東部戰區司令員，於中共二十大晉升軍委副主席。

大陸國防部官網近日刪除中共軍委副主席何衛東的相關新聞報導（上圖），引發外界高度關注。（圖／截自大陸國防部官網）
大陸國防部官網近日刪除中共軍委副主席何衛東的相關新聞報導（上圖），引發外界高度關注。（圖／截自大陸國防部官網）

中共二十大 全國人大 國防部

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