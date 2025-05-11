治港4年…BBC紀錄片「愛國者的崛起」 談香港國安法下舉報風氣

英國廣播公司（BBC）10日發布調查紀錄片，揭露香港國安法實施下，匿名舉報日益增多。前中國全國政協委員劉夢熊稱，香港現在有些向文革蛻變的跡象，但還沒有文革的局面嚴重。

BBC昨天發布調查紀錄片「愛國者的崛起」，指出香港進入「愛國者治港」時代後，在香港國安法實施下，舉報已成常態。

前銀行管理層、親中組織「香港政研會」主席鄧德成，自2020年起組織民間力量並設立舉報熱線，舉報疑似違反香港國安法的舉動，至今已舉報上百個組織或個人。

BBC紀錄片顯示，鄧德成在其團隊的宣傳影片中展示數十張橫幅，每一張都代表著他們向警方舉報的個人或組織。

鄧德成稱，舉報有嫌疑的人是出於對香港的熱愛，他認為此舉是在為「沉默的大多數」發聲，這些人既不支持港獨，也不支持示威引起的混亂。

鄧德成表示，很多人因此被警方立案，甚至被判入獄。他強調，他沒有親自調查涉嫌違法者，只是舉報他認為值得被查的事，此舉為「社區與警方的正當合作」。

香港當局也設立國安舉報熱線。香港國安處表示，由2020年11月至今年2月間，一共收到89萬件舉報。

隨著匿名舉報文化盛行，香港至少有32個政黨、活動組織和媒體機構關閉。香港獨立書店「一拳書館」老闆龐一鳴表示，他經常因匿名投訴遭政府部門上門巡查，曾經在15天內被巡查10次。

自1990年代起參與民主運動的政治學者、大學教授陳家洛稱，自己現在有點像是「帶有輻射的人」，一些朋友、學生和同事因他的敢言作風，與他保持距離，「但我絕不會責怪受害者，這是整個體制的問題」。

他說，愛國主義本身並非負面，它是一種價值、美德，但它必須要容許市民在愛國時保持批判的距離，而香港沒有做到這一點。

報導指出，2020年香港國安法實施起至今年2月間，超過300人因與國安相關的罪行被捕；這些年，約有30萬或更多港人移民到海外。

前中國全國政協委員劉夢熊表示，愛國者治港這個命題已經有些變形，並非中國前領導人鄧小平最初制定的計畫。

他擔心，「愛國者們」壓制良政所需的制衡機制，「很多市民認為他們（愛國者們）是口頭革命派、政治投機商，完全沒有代表市民的心聲，所以政府很多荒唐的施政全部都能89比0通過，沒人去掣肘、反對，沒有監督作用，現在實際是有些向文革的方向蛻變的跡象」。

經歷過文革的劉夢熊表示，告密既不是報案也不是進法庭，給人一種無形的精神威脅，但香港現在還沒有文革那個局面嚴重。

鄧德成也表示，香港國安法有被濫用的風險，「我不同意你的意見、你做的事，（你就）一定是違反國安法，我不同意這種做法」。鄧德成說，如今香港已恢復平衡與穩定，他沒有再舉報。

香港政府書面回覆BBC時表示，國家安全是任何國家的首要任務和固有權利，並稱相關法律只針對極少數危害國家安全的人和組織，同時保護著廣大市民的生命財產安全。

繼香港國安法通過後，北京當局為了落實「愛國者治港」制度，於2021年兩會通過關於「完善香港特區選舉制度」的決定，香港新設資格審查委員會，負責審查候選人參選資格，被認定不愛國的候選人就無法參選，開啟「愛國者治港」時代。