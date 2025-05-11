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中拉論壇適逢10周年 陸外交部預告將通過北京宣言、共同行動計畫

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸外交部預告，「中國－拉美和加勒比國家共同體論壇」第四屆部長級會議13日將在北京舉行，會議並將通過《北京宣言》和共同行動計劃兩份成果文件。（圖／取自央視）
大陸外交部預告，「中國－拉美和加勒比國家共同體論壇」第四屆部長級會議13日將在北京舉行，會議並將通過《北京宣言》和共同行動計劃兩份成果文件。（圖／取自央視）

大陸外交部11日官宣「中國－拉美和加勒比國家共同體論壇」（以下簡稱中拉論壇）第四屆部長級會議13日將在北京舉行，稍晚大陸外交部部長助理苗得雨在媒體吹風會中表示，美國關稅是經濟霸凌，同時預告本屆會議將通過《北京宣言》和共同行動計劃兩份成果文件。

大陸外交部11日舉行中外媒體吹風會，苗得雨會上表示，《宣言》將展現中拉雙方在求和平、謀發展、促合作方面的堅定決心；共同行動計劃涉及雙方在科技創新、經貿投資、金融、基礎設施、農業糧食、工業信息化、能源發展，以及共建「一帶一路」等領域合作的具體舉措，將指導未來三年中拉整體合作。

對於美國關稅議題，苗得雨指出，美國把關稅作為實施極限施壓、謀取私利的武器，這是典型的單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑，是以犧牲世界各國的正當利益，服務美國的霸權私利。中方始終堅決反對美方濫施所謂「對等關稅」，採取了有力法律措施開展堅決鬥爭。中方將堅決維護自身發展利益，捍衛國際公平正義，維護國際經貿秩序。我們願同拉美國家加強溝通和協調，共同努力維護多邊主義，維護多邊貿易體制。

大陸外交部11日稍早宣布，經中拉雙方共同商定，中拉論壇第四屆部長級會議將於13日在北京舉行。大陸國家主席習近平將出席會議開幕式並發表重要講話。大陸外長王毅將主持會議。而中拉論壇今年適逢10周年。

北京 外交部 美國

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