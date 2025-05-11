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福建宮廟繞境 陸委會：有心人士避機制來台將依法嚴處

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
福建泉郡富美宮蕭府太傅金身近日來台展開遶境行程，陸委會11日表示，政府嚴厲譴責有心人士規避交流審查機制，藉祖廟名義來台遶境，將依法嚴處。（本報資料照片）
福建泉郡富美宮蕭府太傅金身近日來台展開遶境行程，陸委會11日表示，政府嚴厲譴責有心人士規避交流審查機制，藉祖廟名義來台遶境，將依法嚴處。（本報資料照片）

福建泉郡富美宮蕭府太傅金身近日來台展開遶境行程，不過，有媒體指出，據透露富美宮以祖廟名義來台遶境，卻連日拜會各縣市地方宮廟、蕭氏宗親會及里長，引發側目。陸委會11日對此表示，政府早於日前接獲檢舉，並派員全程稽查。

陸委會11日下午發出新聞稿表示，有媒體報導大陸福建泉郡富美宮以祖廟名義來台遶境，卻連日拜會各縣市地方宮廟、蕭氏宗親會及里長，明日將參加白沙屯媽祖遊庄活動，引發地方人士側目乙節，政府早於日前接獲檢舉，並派員全程稽查。

陸委會指稱，中共近年以宗教交流之名，實質上對台進行統戰滲透，其目的在藉由宗教信仰認同，進而達成政治認同與促融促統的對台政策目標。

陸委會接著提到，我方已持續嚴格審查宗教交流案件，以建立健康有序的交流環境。政府從未收到福建泉州富美宮來台遶境之交流申請案，但地方上卻出現泉州富美宮的神轎四處造訪，是否有人刻意規避申請或虛偽申請，從事大陸宮廟來台宗教交流，已由主管機關蒐證中，後續將依法嚴格查處。

今日稍早，有媒體報導指稱，有地方人士就此透露，福建泉州的富美宮以「蕭太傅信俗、台島百年緣」為由，恭請「蕭太傅」神尊來台遶境。5月3日至14日期間，拜會台灣中南部地方宮廟、蕭氏宗親會，連與中國毫不相干的白沙屯媽祖遊庄活動，「中國廟」都想要來湊一腳。

據了解，富美宮蕭太傅金身的赴台12天遶境行程中，參訪的宮廟高達30幾座，一路經過嘉義、台南、屏東、高雄等縣市的多間廟宇，並在5月12日抵苗栗白沙屯五雲宮，屆時將偕同白沙屯媽祖一起遶庄頭，想參拜蕭太傅的信眾不妨留意一下神轎的動向。

神轎 福建 遶境 陸委會

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