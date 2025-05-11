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薄瓜瓜母親節為母喊冤 稱薄谷開來為「當代竇娥」

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
薄瓜瓜母親節這天在「Ｘ」發文，為其母薄谷開來因犯故意殺人罪而遭判刑喊冤。（圖／取自薄瓜瓜Ｘ帳號）
薄瓜瓜母親節這天在「Ｘ」發文，為其母薄谷開來因犯故意殺人罪而遭判刑喊冤。（圖／取自薄瓜瓜Ｘ帳號）

中共前政治局委員、重慶市委前書記薄熙來之子薄瓜瓜，母親節這天為其因犯故意殺人罪遭判刑入獄的母親薄谷開來喊冤。薄瓜瓜在社交平台「Ｘ」發文稱，「我的媽媽，當代竇娥，身軀羸弱卻心志如鋼，繼承爺爺們文革坐牢的錚錚氣魄，不愧為女中豪傑！」

薄瓜瓜並表示，「那些指責我媽媽殺人的網民，請先找找證據。當人們會客觀獨立思考，才能不辜負『人民的眼睛是雪亮的』這句話。」

據新華社報導，2012年8月20日，安徽省合肥市中級人民法院對被告人薄谷開來、張曉軍故意殺人案作出一審判決，認定薄谷開來犯故意殺人罪，判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身；張曉軍犯故意殺人罪，判處有期徒刑九年。

報導稱，合肥市中級人民法院經審理查明，2011年下半年，被告人薄谷開來及其子薄某某與被害人尼爾．伍德（即海伍德）因經濟利益發生矛盾，尼爾．伍德在電子郵件中言辭威脅薄某某，薄谷開來認為尼爾．伍德已威脅到其子薄某某的人身安全，決意將其殺害。

為此，薄谷開來安排重慶市委辦公廳原工作人員（其家中勤務人員）、同案被告人張曉軍邀約並陪同尼爾．伍德到重慶，於2011年11月13日安排尼爾．伍德入住重慶市南山麗景度假酒店16棟1605室。

薄谷開來準備了含有氰化物的毒藥，當晚薄谷開來安排張曉軍攜帶毒藥陪同其前往尼爾．伍德住處，薄谷開來在房間內與尼爾．伍德飲酒、喝茶，張曉軍在門外等候。

後尼爾．伍德因醉酒倒在衛生間，薄谷開來叫張曉軍進入房間並要去其隨身攜帶的毒藥，張曉軍將尼爾．伍德扶到床上，薄谷開來趁尼爾．伍德嘔吐後要喝水之機，將毒藥倒入其口中，致尼爾．伍德死亡。後經公安部物證鑒定中心毒化檢驗，尼爾．伍德的死亡原因符合氰化物中毒所致。

大陸官方媒體2015年11月16日報導，據北京市高級人民法院公示，2014年9月25日，刑罰執行機關以罪犯薄谷開來服刑期間無故意犯罪為由，建議將其刑期減為無期徒刑，附加刑剝奪政治權利終身不變。當時這份公示還提到，薄谷開來正在大陸司法部燕城監獄服刑。

去年底，薄瓜瓜也曾在Ｘ上發文為薄谷開來辯護。薄瓜瓜稱，「作為兒子，憑媽媽的高雅和智慧，我不相信她會淪落到謀殺。」

薄瓜瓜表示，「作為當事人，我看不到殺人動機」，並指海伍德與薄家毫無瓜葛，僅為普通朋友。「作為律師，我看證據不足。又有那個律師對此事看到證據充足？」

薄瓜瓜11日在Ｘ中所提到「竇娥」為元關漢卿的雜劇代表作《感天動地竇娥冤》中的主角。竇娥因遭誣告殺人，在嚴刑逼供下含冤認罪遭判死刑。臨刑前，竇娥為表明自己冤屈，指天立誓，死後將血濺白練（白色的絹條）、六月飛霜，之後果真血濺白練、六月降雪。

農曆六月降雪，在中國傳統觀念中也因此被認為有重大冤情發生。

伍德 殺人案 谷開來

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