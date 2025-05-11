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兩岸敵對升高 陸學者：不該把和平建立在大陸克制之上

聯合報／ 特派記者陳宥菘／上海即時報導
賴總統520就職周年前夕，由大陸國台辦旗下智庫「海峽兩岸關係研究中心」舉辦的「兩岸關係研討會」10、11日在上海登場，包含大陸官員、兩岸學者約150多人與會。大陸國台辦副主任仇開明出席會議。記者陳宥菘／攝影
賴總統520就職周年前夕，由大陸國台辦旗下智庫「海峽兩岸關係研究中心」舉辦的「兩岸關係研討會」10、11日在上海登場，包含大陸官員、兩岸學者約150多人與會。大陸國台辦副主任仇開明出席會議。記者陳宥菘／攝影

賴總統執政將滿一周年，兩岸關係陷入低迷。北京聯合大學台灣研究院榮譽院長王升批評，賴清德在新兩國論、祖國論基礎上又提出中國是境外敵對勢力，已把兩岸政權對立，推升至兩國、甚至是族群敵對。賴清德將台灣帶上「抗中保台」路線，台灣正加速複製烏克蘭道路，不過「台灣人民不應該把和平建立在大陸的克制之上」。

賴總統520就職周年前夕，由大陸國台辦旗下智庫「海峽兩岸關係研究中心」舉辦的「兩岸關係研討會」10、11日在上海登場，包含大陸官員、兩岸學者約150多人與會。11日上午大會繼續召開，多名兩岸學者發表主題發言。

王升在發言時指出，在「賴當局」的操作下，台灣內部正在出現斷送兩岸和平統一前景的跡象。他指出，賴清德在新兩國論、祖國論基礎上又提出中國是境外敵對勢力，已把兩岸政權對立，推升至兩國、甚至是族群敵對，且整個台灣社會正走向「沒有不主張台獨的自由」，同時台灣正加速複製烏克蘭道路，賴清德將台灣帶上「抗中保台」路線。

王升強調，「台灣人民不應該把和平建立在大陸的克制之上，」他並向台灣民眾喊話，應該理性看待兩岸關係發展前景，要自救，制止台獨政權的瘋狂行為，並指台灣人民是台海和平的真正的防線，「我們還是要寄希望於台灣人民。」

上海交大台灣研究中心主任盛九元提到，面對台獨分子的猖狂挑釁，大陸當然有準備，但目前對大陸最大的挑戰是川普，「川普在台灣問題上的交易性將慢慢展現出來，美國未來打台灣牌是肯定的，且力度不會小」。

針對此次研討會主題「中國式現代化與兩岸同胞福祉」，盛九元說，只有加快實現中國式現代化，才能更好地推進民族復興，讓統一更有吸引力、代價更小。他也認為，大陸官方近年對台提出「塑造必然統一的大勢」的關鍵，也是在推進中國式現代化的進程。

赴陸參會的台灣孫文南院院長汪明生表示，大陸不需要對台灣同胞談主權、九二共識，而是要談民生發展。他建議大陸加強對台交流，例如兩岸「南南合作」，在台灣南部與大陸長江以南省市，尤其福建省之間展開合作。

大陸官方「兩岸關係研討會」11日在上海繼續舉行，北京聯合大學台灣研究院榮譽院長王升在大會發言中表示，台灣人民不應該把和平建立在大陸的克制之上。記者陳宥菘／攝影
大陸官方「兩岸關係研討會」11日在上海繼續舉行，北京聯合大學台灣研究院榮譽院長王升在大會發言中表示，台灣人民不應該把和平建立在大陸的克制之上。記者陳宥菘／攝影

兩國論 台灣人 台獨 賴清德 關係

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