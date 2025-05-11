李嘉誠現身五月天演唱會 被問出售港口風波
96歲的香港長和集團創辦人李嘉誠昨晚赴五月天香港演唱會，現場媒體問起長和出售港口風波，身邊人員稱李嘉誠已退休，未回應問題。
港媒01報導，五月天香港4場演唱會10日晚間在啟德體育園主場館進行第二場，李嘉誠的座位在主場館包廂。
報導說，晚間8時40分左右李嘉誠自駕著「電動」代步車離開包廂，並向在場人士揮手說「多謝晒（粵語，非常謝謝）」。當被問到長和集團出售港口爭議時，身旁的李嘉誠基金會董事周凱旋回應稱「李生退咗休喇（李嘉誠退休了）」「唔好問啊呢啲嘢（不要問這些）」。
長和集團3月初宣布將包括巴拿馬運河兩個港口在內的全球43個港口業務售予美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）為首的「貝萊德-TiL財團」，引起國際矚目，北京則高度不滿並就此展開反壟斷審查。
中國國家市場監督管理總局4月27日透過官網表示，高度關注有關交易，將依法進行審查，並強調「交易各方不得採取任何方式規避審查，未獲批准前，不得實施集中，否則將承擔法律責任」。
長和原定4月2日或之前簽訂出售巴拿馬港口業務的協議，但截至目前並未對外公布已簽約或撤消相關交易。
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