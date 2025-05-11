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中拉論壇第4屆部長會議13日北京登場 習近平將出席致詞

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
圖為中國－拉美和加勒比國家共同體論壇首屆部長級會議2015年在北京人民大會堂金色大廳開幕，大陸國家主席習近平出席開幕式並致辭。（中新社）
圖為中國－拉美和加勒比國家共同體論壇首屆部長級會議2015年在北京人民大會堂金色大廳開幕，大陸國家主席習近平出席開幕式並致辭。（中新社）

大陸外交部11日宣布，經中拉雙方共同商定，「中國—拉美和加勒比國家共同體論壇」（以下簡稱中拉論壇）第四屆部長級會議將於13日在北京舉行。大陸國家主席習近平將出席會議開幕式並發表重要講話，會議由大陸外長王毅主持。在面臨美國關稅戰挑戰與世界局勢動盪下，中拉論壇或為中方強化全球南方合作的重要訊號。

中國—拉美和加勒比國家共同體論壇（China-CELAC Forum，CCF）簡稱中拉論壇，首屆部長級會議2015年1月8日在北京舉行，今年恰逢十周年。

中國社會科學院拉丁美洲研究所副所長、研究員岳雲霞日前在陸媒經濟日報撰稿指出，中拉論壇運行10年間達成上千項合作協議，確保雙方經貿合作質量並進。此外，中拉論壇成為中國踐行萬隆精神與原則的最佳實踐之一。而中拉論壇第四屆部長級會議將召開，時逢萬隆會議召開70周年之際。此次會議將有利於中拉雙方共商發展大計，共迎問題挑戰，豐富「全球南方」合作實踐，增強「全球南方」團結自強時代強音，為動盪的世界注入穩定性和正能量。

今年以來，北京當局已經對中拉論壇進行預熱，特別針對中拉之間經貿關係進行深化。新華社此前報導，中方在十年提出，要在十年內實現中拉雙方貿易規模達到5,000億美元、中國在拉美地區直接投資存量達到2,500億美元的目標。報導引述數據顯示，2024年前三季，中拉貨物貿易額達到4,274億美元，年增7.7％，2024全年有望突破5,000億美元。

目前，巴西總統魯拉已於10日抵中，將對中國進行國事訪問，預計將與中國大陸進行新一輪外交和經濟會談。

北京 外交部 王毅 經貿 習近平

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