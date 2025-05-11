習近平剛結束俄國行 巴西總統訪陸

大陸國家主席習近平昨天結束在俄羅斯的四天訪問返回北京。另，大陸外交部發言人昨天宣布，應大陸國家主席習近平邀請，巴西總統魯拉於五月十日至十四日對大陸進行國事訪問。據了解，習近平將為魯拉舉行歡迎儀式，雙方還將舉行會見，雙方將就當前複雜嚴峻國際形勢加強合作。

應對美國關稅戰，大陸近來積極展開多國外交工作，習近平五月七日赴莫斯科與普亭舉行會談和茶敘，並與二十多位外國領導人一齊參加俄羅斯紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利八十周年慶典。據新華社，習近平九日還分別會見斯洛伐克總理菲佐、委內瑞拉總統馬杜羅、古巴國家主席迪亞斯─卡內爾、緬甸領導人敏昂萊、塞爾維亞總統武契奇。

習近平返回北京後，巴西總統魯拉接著到訪。習近平去年十一月在巴西利亞總統官邸黎明宮與魯拉會談。兩國元首當時宣布，將中巴關係定位提升為「攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體」，中巴一道做相互成就的「黃金搭檔」。

大陸曾在今年一月因檢測大豆內的農藥和害蟲，暫停巴西五家公司的大豆進口，巴西農業部八日在一份聲明中表示，大陸已解除禁令，這是在巴西和大陸衛生部門達成技術諒解後所做出。消息人士指，恢復供應的時間是四月廿五日（按，美中關稅戰之後）。

另據觀察者網報導，巴西計畫與預算部長特貝特當地時間九日透露，巴西正與中國就建設一條連接秘魯錢凱港至巴西境內的鐵路進行磋商，其團隊約一個月前與大陸國有鐵路公司代表會面，討論連接錢凱港與巴西的潛在路線。

錢凱港位於秘魯首都利馬以北約八十公里處，由大陸國有航運巨頭中遠海運斥資十三億美元建造，並持有港口百分之六十股權和獨家經營權。廣州海關四月廿九日消息，廣州開通首條直航錢凱港航線，該航線的開通進一步拓寬粵港澳大灣區企業往來南美地區的貿易通道。

四月初，中國剛剛與巴西簽署了至少二百四十萬噸的大豆採購合同，這相當於中國通常月均進口量的近三分之一。

中美關稅戰後，中國正在從多種渠道尋找美國產品的替代，日前中國與阿根廷出口商也簽訂合同意向書採購大豆、玉米和植物油。