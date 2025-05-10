賴總統主張對抗 陸學者：陸方警告更多從口頭轉為行動

賴總統就職將滿一周年，這一年來提出兩國論、定調大陸為境外敵對勢力，兩岸對抗加劇。上海東亞研究所副所長包承柯10日受訪表示，賴清德的台獨對抗政策對兩岸關係極具挑釁性，大陸現階段對台仍停留在「警告」階段，但口頭警告之外，近期越來越多行動上的警告。他並指，若按賴清德對陸對抗的思維一路下去，兩岸軍事衝突將越來越難以迴避。

520前夕，由大陸國台辦旗下智庫「海峽兩岸關係研究中心」舉辦的年度涉台學術會議「兩岸關係研討會」10日在上海登場。

包承柯在會議期間受訪表示，賴清德掌權一年以來，主要推動台獨立場的對抗政策，他基本的立場已經非常清晰，要和大陸搞對抗，這是當前兩岸面對的一個非常具有挑釁性的事情。在這樣的思維邏輯一路走下去，「兩岸的對抗、衝突，甚至發生軍事上的衝突點，應該越來越難以迴避」。

面對賴清德主張對抗，大陸是否會相應調整對台政策？包承柯說，大陸現階段（對台）還停留在「警告」階段，前一階段更多的是口頭警告，最近已越來越多行動上的警告，而且是無預警、無範圍，希望警告不會變成事實上的發展，透過警告獲得對話，（讓台方）知道「這樣做會引起區域安全非常大的不穩定」。

在硬的一手之外，大陸同時在福建等地加速推進兩岸融合，包承柯表示，大陸今年對台工作會議，非常明確地提出要加強兩岸融合發展，雖然在當局推動兩岸對抗的環境下作用有限，但一定要繼續加強民間交流。

今年研討會以「中國式現代化與兩岸同胞福祉」為主題，調性與去年劍指「台獨史觀」明顯放軟。包承柯解讀指出，「中國式現代化」「兩岸同胞福祉」都是兩岸可以有共識的語言，陸方要用「中國人自己可以接受的社會環境現代化，建構一個未來兩岸同胞都能夠接受的願景。」

南京大學台灣研究所所長劉相平在大會發言時表示，台灣的現代化是中國的現代化的一部分；中國式現代化將為解決台灣問題創造越來越好的條件。他指出，隨著中國式現代化的加速推進，中華民族掌握兩岸關係的主導權和主動權的信心越來越充足，解決台灣問題的能力越來越強大、條件越來越充分、方法越來越多。他並指，兩岸同胞應攜手推進中國式現代化進程。

廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深提出，台灣同胞有資格參與中華民族偉大復興、中國式現代化的進程，要以兩岸共同事務合作治理來推動中國式現代化。他說，雙方過去已部署大量低層次共同事務治理，現在進入高層次有困難，大陸自己先做好自己的工作。