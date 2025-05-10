快訊

重回談判桌！美中貿易會談中場休息 官員已回日內瓦會談會場

印巴點頭了！美國居間徹夜調解 川普喊恭喜：全面且立即停火

「挺陸配大遊行」遞交陳情書訴求修正兩岸條例 陸委會回應

中央社／ 台北10日電
新黨與多個團體下午發起挺陸配遊行，參與群眾大喊賴清德下台，指責賴清德製造兩岸矛盾。記者曾原信／攝影
新黨與多個團體下午發起挺陸配遊行，參與群眾大喊賴清德下台，指責賴清德製造兩岸矛盾。記者曾原信／攝影

「挺陸配、反迫害」大遊行今天下午舉行，訴求放寬原陸籍人士可具結替代喪失原籍證明的樣態，進一步地修正兩岸條例；陸委會回應，目前措施可處理絕大多數狀況。

更生黨、新黨發起挺陸配大遊行，號召民眾、團體為陸配發聲。遊行隊伍下午3時從中正紀念堂出發，終點為立法院群賢樓前。更生黨主席、遊行發起人吳軾子遞交陳情書給台北市政府警察局中正一分局代表後，下午4時30分宣告大遊行結束。

吳軾子表示，陸配是這塊土地一份子，陸配的孩子也是台灣未來主人翁，應該給予陸配充分的人格權、生存權；將由中正一分局轉陳情書給總統府、立法院黨團等，希望立委修正法律，讓拿到台灣身分證的陸配不用再繳交中國大陸除籍證明。

挺陸配大遊行提出兩個訴求。第1，放寬可具結替代喪失原籍證明的樣態，包括年滿65歲以上或中低收入戶或最近5年未前往中國大陸者；第2，建議修正兩岸條例，已經取得台灣身分證的陸配，可以具結替代中國大陸除籍證明。

大陸委員會（陸委會）10日透過書面回應訴求。陸委會表示，目前措施可處理絕大多數狀況，有其他疑難雜症可向移民署、陸委會和海基會反映，都可以得到解決。

移民署要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士補件喪失原籍證明，由於部分個案反映有實務補件困難，陸委會公布可具結替代6類型或延後辦理3樣態，移民署4月21日起受理申請。

可具結替代6類型包括赴陸恐有人身安全疑慮者、學齡前返台定居的在陸出生者且主張未在陸設籍、重大傷病且臥床、配合醫治療程、身體衰弱或行動不便者、2015年1月1日起未曾赴陸者、年滿70歲者、低收入戶。

「挺陸配、反迫害」大遊行10日下午舉行，更生黨主席、遊行發起人吳軾子（左）遞交陳情書給台北市政府警察局中正一分局代表（右）。圖／中央社
「挺陸配、反迫害」大遊行10日下午舉行，更生黨主席、遊行發起人吳軾子（左）遞交陳情書給台北市政府警察局中正一分局代表（右）。圖／中央社

移民署 陸委會 陸配

延伸閱讀

挺陸配遊行高舉「反迫害反霸凌」旗幟 大喊賴清德下台

挺陸配遊行…上街頭抗議補件喪失原籍證明 陸配：在台灣生活比大陸久

挺陸配大遊行 海基會：尊重言論表達

挺陸配大遊行前夕 新黨先遞陳情信發聲

相關新聞

挺陸配遊行…上街頭抗議補件喪失原籍證明 陸配：在台灣生活比大陸久

更生黨、新黨今天舉行「挺陸配、反迫害」大遊行，號召民眾、團體上街頭，抗議陸委會要求原陸籍人士補件喪失原籍證明。陸配魏彩雲...

港澳人士來台擬增「長期居留」 官員：將有「過渡期」

港澳人士來台居留與定居，政府公布最新數據，陸委會官員表示，過去5年，港澳人士申請在台定居核准率75%，對於未來將增設的「...

獨／海基會人事改革 「兩岸談判老兵」等多位主管離退

海基會近期啟動改革措施，進行組織優化，且再度傳出人事異動。包含資深的秘書處處長黃國瑞在內，近期已有多位主管離職、優退，對...

挺陸配遊行高舉「反迫害反霸凌」旗幟 大喊賴清德下台

新黨及更生黨等團體，發起「挺陸配、反迫害」遊行，今天下午集結中正紀念堂周邊，要求放寬具結替代方式，取代要求原陸籍人士補件...

「婦科男病例」奇葩論文多 陸官方：損害科技界形象

針對中國醫界論文被爆出10餘篇「婦科病有男病例」的烏龍內容後，官方的「中國科學技術協會」今天發表文章坦承，屢禁不止的「奇...

「挺陸配大遊行」遞交陳情書訴求修正兩岸條例 陸委會回應

「挺陸配、反迫害」大遊行今天下午舉行，訴求放寬原陸籍人士可具結替代喪失原籍證明的樣態，進一步地修正兩岸條例；陸委會回應，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。