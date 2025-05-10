挺陸配遊行…上街頭抗議補件喪失原籍證明 陸配：在台灣生活比大陸久

更生黨、新黨今天舉行「挺陸配、反迫害」大遊行，號召民眾、團體上街頭，抗議陸委會要求原陸籍人士補件喪失原籍證明。陸配魏彩雲受訪表示，她生活在台灣比大陸還久，她25歲過來，現在已經55歲了，現在叫她們回去除戶，是不是找她們的麻煩？

陸配及抗議民眾今天下午在2時在中正紀念堂周邊集結，現場有也陸配帶小朋友參與抗爭。遊行隊伍在高喊「挺陸配，反迫害」、「挺陸配，反霸凌」後，隊伍從中正紀念堂出發，行經信義路、林森南路、濟南路，抵達立法院群賢樓後，陸配輪由上台分享心聲。

魏彩雲表示，希望陸委會不要製造困擾，她們在大陸已經沒有戶籍了，30年了，大陸已經發台胞證給她們，就是沒有戶籍了。談及是否有跟陸委會跟海基會溝通，魏彩雲說，電話已經打不通很久了，自己只能趕快想辦法回去處理。

魏彩雲也呼籲，政府要讓年輕人過好日子，不要大家都那麼窮，讓年輕人過好日子，買房子、敢結婚敢生孩子，現在少子化那麼嚴重，很可怕，再過8年、10年，沒有小孩，學校都招不到小孩了，這是很重要的事情，請政府不要做這些有的沒的。

遊行發起人吳軾子說，陸配在台落地生根、安分守己，現在忽然被政府要求補件，有些人返陸處理11天，由於當地機構被合併，根本沒有辦法處理；希望在野黨立委可以修法，讓拿到台灣身分證的陸配不需要再給除籍證明。

新黨副秘書長游智彬說，陸配是台灣媳婦、台灣媽媽，民進黨沒有疼惜陸配，媽祖跟陸配都是從中國大陸過來的，媽祖慈悲，代表陸配也是慈悲，陸配在台灣相夫教子，陸配是台灣人的驕傲，今天民進黨欺負陸配，是違法的，要把民進黨拉下來。

下午4時30分左右，吳軾子向中正一分局遞交陳情書，請一分局代為轉交給立法院三黨團及總統府，隨後民眾逐漸散去。