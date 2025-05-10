「挺陸配大遊行」上街頭發聲 陸配怒：當年沒要求補繳是擾民

更生黨、新黨發起「挺陸配、反迫害」大遊行，號召民眾、團體上街頭，今天下午集結中正紀念堂周邊，訴求放寬具結替代方式，取代要求原陸籍人士補件喪失原籍證明。

這場挺陸配遊行隊伍下午3時從中正紀念堂出發，行經信義路、林森南路、濟南路，將在立法院群賢樓前短講、喊口號。

遊行訴求放寬可具結替代補件喪失原籍證明的樣態，包括年滿65歲以上或中低收入戶或最近5年未前往中國大陸者；建議修正台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例），對於取得中華民國身分證陸配以具結書替代除籍證明。

55歲陸配魏彩雲受訪表示，在1995年從江蘇省來到台灣，也拿了台胞證，當年沒有被要求繳交喪失原籍證明；現在小孩都結婚了，過了30年才被要求補件，實在是很麻煩，政府應該做點正事。

魏彩雲指出，為了補件喪失原籍證明，寄了很多資料回中國大陸老家，讓親人協助，後續還要跑一趟中國大陸，完成公證等程序；身邊有很多陸配由於在陸沒有任何親人，或是當地機關整併，根本沒有辦法處理這件事。

陸配朱芳誼在1990年代來到台灣。她說，目前整體社會風氣對於陸配很不友善，很多陸配很怕「被貼標籤」，儘管不是這波被要求補件喪失原籍證明對象，不過必須要為那些被波及、擔心站出來的陸配走上街頭發聲。

遊行發起人吳軾子說，陸配在台落地生根、安分守己，現在忽然被政府要求補件，有些人返陸處理11天，由於當地機構被合併，根本沒有辦法處理；希望在野黨立委可以修法，讓拿到台灣身分證陸配不需要再給除籍證明。

中華統一促進黨總裁張安樂說，「兩岸一家親，大陸把台灣人當做同胞」，政府「哪能這樣子找陸配麻煩」，陸配是「弱勢中的弱勢」，政府「找個藉口就要找陸配麻煩」，不該把大陸人民當作敵人。