中俄加強軍事合作 日防衛白皮書草案：安保方面重大關切事項

日本政府2025年版《防衛白皮書》草案9日曝光，當中提及中俄加強軍事合作是對日本安保方面重大關切事項，以及2024年台灣周邊軍事演習等活動日益頻繁。消息指，今年的白皮書預計最快將於7月報告給內閣會議。

共同社報導，多名相關人士透露關於中國大陸與俄羅斯加強包括軍事活動在內的合作。草案指出這是日本國安保方面重大的關切事項，並指出中俄加強干擾他國利用太空的能力，國家和軍方可能參與網路攻擊。

圍繞日本周邊的安全環境，草案指出「迎來戰後最大的考驗，進入新的危機時代」，並提到美中競爭激化以及「在東亞發生與俄羅斯侵略烏克蘭相同事態的可能性」。

對於中國大陸的軍事動向，草案寫明這是「前所未有的最大戰略挑戰」，分析稱正在急速加強核、導彈和海上、航空戰力，並對日本周邊中方與俄軍的聯合飛行和聯合航行表示關切。

關於北韓，草案分析指出擁有將核武器搭載於彈道導彈並攻擊日本的能力，將其視為「比以往更加嚴重和迫在眉睫的威脅」。

防衛白皮書於1970年代首次發行，是日本防衛省每年定期公布的軍事政策公開說明，可以視為日本政府的軍事和外交姿態，與當年度問題立場。2024年的防衛白皮書指出，中國大陸的軍事動向引起日本和國際社會的嚴正關切，並構成迄今最大的戰略挑戰。日本應透過提升國力，以及與盟國、志同道合的國家合作來應對。