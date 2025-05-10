印巴緊張局勢持續升級 陸外交部：深感擔憂、籲保持冷靜克制

巴基斯坦因不滿印度10日凌晨對其空軍基地發起飛彈襲擊，宣布正式展開軍事行動「銅牆鐵壁」。對此，大陸外交部發言人10日以「答記者問」回應，中方密切關注當前印巴局勢，對事態升級深感擔憂。我們強烈呼籲印巴雙方以和平穩定大局為重。

記者提問，近來，印度和巴基斯坦之間的緊張局勢持續升級。巴基斯坦方面表示，5月10日凌晨，印度對巴基斯坦的努爾·汗空軍基地等設施進行了打擊，巴方將進行堅決回擊。目前，巴方已啟動「銅牆鐵壁」軍事行動。中方對此有何評論？

大陸外交部發言人表示，強烈呼籲印巴雙方以和平穩定大局為重，保持冷靜克制，回到以和平方式政治解決軌道，避免採取使緊張局勢進一步升級的行動。這符合印巴兩國的根本利益，有利於地區的和平穩定，也是國際社會的普遍期待。中方願繼續為此發揮建設性作用。

據央視新聞援引巴基斯坦軍方消息人士表示，巴基斯坦「銅牆鐵壁」行動對印度多地關鍵軍事設施展開精準打擊，造成設施損壞和人員傷亡，印度德里地區正式列入打擊目標。巴基斯坦方面稱，首輪行動已經打擊了印度旁遮普邦的一處導彈儲存設施。此外，在該軍事行動中，巴方亦對印度發動網路攻擊，致使印度約70%電網癱瘓。