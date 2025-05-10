「中新合作-2025」海上聯合演習 重點圍繞聯合對海打擊等項目

共軍與新加坡5月9日至16日舉行「中新合作-2025」海上聯合演習，為中國大陸和新加坡共同舉行的第4次「中新合作」海上聯合演習。雙方共派出4艘艦艇參演，重點圍繞聯合對海打擊、海上補給、聯合搜救以及臨檢拿捕等課目進行演練。

綜合新華社和央視報導，為期三天的2025年亞洲國際海事防務展（IMDEX Asia 2025）8號在新加坡樟宜展覽中心閉幕。根據年度計劃安排，參展的大陸海軍艦艇編隊許昌艦、赤水艦繼續在新加坡參加「中新合作-2025」海上聯合演習。

新加坡國防部9日消息指出，此次演習彰顯了新加坡和中國大陸之間長期友好、溫暖的雙邊防務關係，並加強了中新人民間的聯繫。除了雙邊演習外，兩國武裝部隊還通過高層互訪、學術交流和交叉授課等形式定期互動。

演習分為港岸交流、海上聯演和閉幕總結3個階段。港岸交流期間，中新雙方將舉行籌劃研討和文化交流，並同步進行多項專業領域交流活動；海上聯演階段，雙方將重點圍繞聯合對海打擊、海上補給、聯合搜救以及臨檢拿捕等課目進行演練。

消息指，此次聯演在樟宜海軍基地及其附近海域展開，雙方共派出4艘艦艇參演。中方參演艦艇為導彈護衛艦「許昌艦」和獵掃雷艦「赤水艦」，新方參演艦艇為「堅信」號護衛艦和「勿洛」號掃雷艇。後續中新海軍將演練通過水雷威脅區、艦炮對海射擊及聯合搜救與醫療後送等科目。

據介紹，海軍許昌艦是大陸自主研製的054A型導彈護衛艦，舷號536，滿載排水量4,000多噸，具備對海突擊和防空反導能力，2017年入列以來，多次參加重大演訓任務和海上護航行動；海軍赤水艦則是大陸自主研製的082Ⅱ型獵掃雷艦，舷號729，能夠執行獵雷和遙控掃雷任務。