「中新合作-2025」海上聯合演習 重點圍繞聯合對海打擊等項目
共軍與新加坡5月9日至16日舉行「中新合作-2025」海上聯合演習，為中國大陸和新加坡共同舉行的第4次「中新合作」海上聯合演習。雙方共派出4艘艦艇參演，重點圍繞聯合對海打擊、海上補給、聯合搜救以及臨檢拿捕等課目進行演練。
綜合新華社和央視報導，為期三天的2025年亞洲國際海事防務展（IMDEX Asia 2025）8號在新加坡樟宜展覽中心閉幕。根據年度計劃安排，參展的大陸海軍艦艇編隊許昌艦、赤水艦繼續在新加坡參加「中新合作-2025」海上聯合演習。
新加坡國防部9日消息指出，此次演習彰顯了新加坡和中國大陸之間長期友好、溫暖的雙邊防務關係，並加強了中新人民間的聯繫。除了雙邊演習外，兩國武裝部隊還通過高層互訪、學術交流和交叉授課等形式定期互動。
演習分為港岸交流、海上聯演和閉幕總結3個階段。港岸交流期間，中新雙方將舉行籌劃研討和文化交流，並同步進行多項專業領域交流活動；海上聯演階段，雙方將重點圍繞聯合對海打擊、海上補給、聯合搜救以及臨檢拿捕等課目進行演練。
消息指，此次聯演在樟宜海軍基地及其附近海域展開，雙方共派出4艘艦艇參演。中方參演艦艇為導彈護衛艦「許昌艦」和獵掃雷艦「赤水艦」，新方參演艦艇為「堅信」號護衛艦和「勿洛」號掃雷艇。後續中新海軍將演練通過水雷威脅區、艦炮對海射擊及聯合搜救與醫療後送等科目。
據介紹，海軍許昌艦是大陸自主研製的054A型導彈護衛艦，舷號536，滿載排水量4,000多噸，具備對海突擊和防空反導能力，2017年入列以來，多次參加重大演訓任務和海上護航行動；海軍赤水艦則是大陸自主研製的082Ⅱ型獵掃雷艦，舷號729，能夠執行獵雷和遙控掃雷任務。
公開資料顯示，共軍與新加坡海軍2015年首度舉行「中新合作」海上聯演，2023年舉行第二次，去年在湛江及附近海空地域舉行的「中新合作-2024」海上聯合演習，則是這項雙邊聯演首度在大陸舉行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言