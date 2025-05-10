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強震後首見緬領導人 習近平：願支持緬重建家園

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部10日消息，大陸國家主席習近平在莫斯科出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典期間會見緬甸領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）。（圖／取自大陸外交部網站）
大陸外交部10日消息，大陸國家主席習近平在莫斯科出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典期間會見緬甸領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）。（圖／取自大陸外交部網站）

大陸外交部10日消息，大陸國家主席習近平在莫斯科出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典期間會見緬甸領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）。習近平表示，希望緬方加力打擊網賭電詐等跨境犯罪，另對緬甸3月發生強祳造成嚴重傷亡及損失，習近平表示「 願繼續提供幫助，支持緬方重建家園」；敏昂萊則表示，將全力確保中方在緬項目和人員安全，願與中方攜手應對共同挑戰。

習近平指出，今年是兩國建交75周年，中方將秉持睦鄰、安鄰、富鄰、親誠惠容、命運與共的理念方針，同緬方深化命運共同體建設，高質量共建「一帶一路」，落實好全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，給兩國人民帶來更多福祉。

習近平並表示，中方支持緬甸走符合本國國情的發展道路，維護主權獨立、領土完整、國家穩定，穩妥推進國內政治議程。雙方要深化戰略合作，持續推進中緬經濟走廊重點項目建設。

敏昂萊表示，緬方高度重視對華關係，願永遠做值得中方信賴的友好鄰邦。緬方致力於推進兩國經貿、能源等領域合作，將全力確保中方在緬項目和人員安全。緬方高度讚賞中方提出的三大全球倡議和與周邊國家共建命運共同體理念，願與中方攜手應對共同挑戰。

在打擊電信詐騙方面，習近平指出，希望緬方切實保障在緬中方人員、機構、項目安全，加大力度打擊網賭電詐等跨境犯罪。雙方要共同捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，維護發展中國家正當權益。

雙方也提到今年3月發生的緬甸強震，習近平表示，強烈地震造成重大人員傷亡和財產損失，中方最早派出救援力量，援助緊急人道主義物資，願繼續提供幫助，支持緬方重建家園；敏昂萊則表示，中方第一時間向緬方表達真切慰問，最早對緬提供援助並幫助緬救災，體現了對緬甸的胞波情誼和患難真情，緬甸人民將永遠銘記。

敏昂萊 緬甸強震 習近平 電信詐騙

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