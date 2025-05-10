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陸通縮持續CPI連三個月下滑 牛肉進口量減少價格按月漲3.9%

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸四月CPI按月上漲0.1%，主要是食品、旅遊服務回升帶動。其中牛肉價格受進口量減少等因素影響，上漲3.9%。上海一家超市的店員在推銷美國牛肉。（新華社）
大陸四月CPI按月上漲0.1%，主要是食品、旅遊服務回升帶動。其中牛肉價格受進口量減少等因素影響，上漲3.9%。上海一家超市的店員在推銷美國牛肉。（新華社）

大陸國家統計局今（10）日公布最新數據，4月消費者物價指數（CPI）年減0.1%，連續三個月呈現負值，生產者物價指數（PPI）年減2.7%，已連續30個月負增長趨勢‌。不過按月來看，因食品和旅遊價格回升，帶動CPI按月由降轉漲，其中牛肉價格因進口量減少價格上揚，或為受到中美關稅戰影響。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，CPI年減0.1%主要受國際油價下跌影響。能源價格下降4.8%，降幅比上月擴大2.2個百分點，其中汽油價格下降10.4%，影響CPI下降約0.38個百分點，是CPI下降主因；食品價格下降0.2%，降幅比上月收窄1.2個百分點，影響CPI下降約0.03個百分點。

扣除食品和能源價格的核心CPI上漲0.5%，與上月相同，漲幅保持穩定。服務價格、扣除能源的工業消費品價格、服裝和通信工具價格等均按年上漲，而燃油小汽車和新能源小汽車價格分別下降4.6%和3.4%，降幅收窄。

按月來看，CPI由上月下降0.4%轉為上漲0.1%，主要是食品、旅遊服務回升帶動。食品價格按月上漲0.2%，高於季節性水平1.4個百分點，其中牛肉價格受進口量減少等因素影響，上漲3.9%。

而旅遊服務價格受需求回暖及假日因素共同影響按月明顯回升，機票、交通工具租賃費、旅館住宿和旅遊價格漲幅均高於季節性水平，國際金價變動也帶動金飾品價格上漲10.1%。

董莉娟強調，雖然國際輸入性因素對部分行業價格產生一定下拉影響，但大陸經濟基礎穩、韌性強，各項宏觀政策協同發力，高質量發展扎實推進，部分領域價格呈現積極變化。

2024年美國是大陸第三大肉品供應國，路透3月報導，大陸海關總署官網顯示，2020年根據美中第一階段貿易協議，取得肉品輸中註冊資格的美國肉品工廠中，有一千多家工廠的資格在16日失效。報導指出，這次輸中資格失效的美國肉品廠約占總數的三分之二，恐對美國肉品進入大陸市場造成限制，並損及價值約50億美元的貿易。

CPI

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