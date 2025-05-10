獨／海基會人事改革 「兩岸談判老兵」等多位主管離退

海基會近期啟動改革措施，進行組織優化，且再度傳出人事異動。包含資深的秘書處處長黃國瑞在內，近期已有多位主管離職、優退，對此海基會解釋，這段期間有4位主管離職，部分使用了優退方案。

據了解，黃國瑞即將在月底離職，他早在1990年代海基會成立初期就到海基會服務，是會內碩果僅存的極少數擁有這方面完整經驗的人員，在海基會歷經專員、綜合處副處長、法律處處長、秘書處處長等職。黃國瑞是1990年代以降兩岸談判桌上多次出現的正式成員，且曾陪同歷年海基會高層到大陸參訪與談判，協助處理詐騙案遣返交涉等。

而就此海基會副秘書長黎寶文9日向本報回應指出，「最近這段期間」海基會內有4位主管離職，包含處長黃國瑞在內，部分主管使用「優退」方案。

所謂「優退」方案，根據海基會祕書長羅文嘉在3月曾向媒體的說明，海基會應對立法院的預算刪減狀況，也趁此時考慮組織優化，在節省人事開銷上，臨時人員採取遇缺不補模式，一年一簽合約結束後不再續約。海基會董事會也通過自願退休優退方案，鼓勵符合退休資格人員提早退休，期盼能夠達到組織活化、年輕幹部可升遷的效果。

熟悉兩岸事務的人士向本報指，現在海基會真正有兩岸談判事務經驗只有寥寥數人，他們應該是兩岸之寶。並且，實務上海基會處長仍然被當作事務官，但只要政黨（或領導人）輪替，他們常被當作政務官淘汰，不過這些處長替被替換時，有個「遊戲規則」，海基會都會上報給補助機關陸委會，特別是陸委會法政處（陸委會捐助海基會的款項係列入法政業務），這次似乎「有問題」。

對於海基會這波人事變動是否有循例，先通報給陸委會法政處？陸委會9日向本報表示，有關海基會高層人員的派任，依相關人事規定，「視其層級須報經行政院或本會核定或由本會同意備查」，但未直接證實收到上述離職人事案。

去年6月，羅文嘉上任秘書長以來，積極進行人事調整與「改革」，海基會已有多位處長、副處長發生異動，依本報記者不完全的統計，包含原先的綜合處處長洪浦釗在內，至少有6位副處長以上主管調動、離職或退休，其中部分為自願優退，但部分並非如此。

海基會會務人員編制數為122人，根據海基會的預算書，114年與113年實施人力精簡政策，預算員額較編制員額減編12員，包括主任1員、科長4員、資深高級專員1員、高級專員1員、科員1員、雇員3員、工友1員，減編後會務人員員額為110人。

海基會114年度預算書裡面，對於人事費用，列為1億7,333萬2,000元，其中主管的人事費為7,358萬、職員為9,242.5萬、駕駛工友為732.7萬。