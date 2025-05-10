習近平見斯總理 菲佐：讚賞中在烏克蘭、中東等議題立場和建設性作用

據大陸外交部網站，當地時間2025年5月9日晚，大陸國家主席習近平在莫斯科出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80週年慶典期間會見斯洛伐克總理菲佐。菲佐表示讚賞中方在烏克蘭、中東等議題上的立場和建設性作用，願同中方共同堅持多邊主義，維護自由貿易規則，維護世界產業鏈供應鏈穩定。

習近平指出，推動中斯關係全方位、深層、高水準發展，符合兩國人民根本利益，順應開放合作、互利共贏的歷史大勢。去年11月你訪華時我們達成的重要共識正在積極落實，中斯戰略夥伴關係駛入「快車道」。

他說，雙方要持續深化傳統友誼，密切高層交往，堅定相互支持，拓展互利合作，高品質共建「一帶一路」，推動中斯、中歐關係行穩致遠。中國歡迎斯洛伐克以主賓國身分參加第四屆中國－中東歐國家博覽會，推動斯優質產品對華出口，樂見更多中國企業赴斯投資興業。中方願同斯洛伐克等各國一道，團結合作應對挑戰，維護國際公平正義。希望斯方為推動中歐關係不斷向好、向前發展發揮積極作用。

菲佐表示，深化斯中戰略夥伴關係是斯洛伐克外交政策重中之重。斯洛伐克將堅定恪守一個中國政策，積極推動對華友好和互利合作，加強貿易投資合作，密切人文交流，推動兩國關係取得更大發展。

他表示，健康穩定的歐中關係符合雙方共同利益，斯方致力於推動歐中關係發展。斯方支持中方提出的建構人類命運共同體等重大倡議，讚賞中方在烏克蘭、中東等議題上的立場和建設性作用，願同中方共同堅持多邊主義，維護自由貿易規則，維護世界產業鏈供應鏈穩定。

習近平稍早也會見委內瑞拉總統馬杜羅。習近平指出，中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展同委內瑞拉關係，將一如既往堅定支持委方維護國家主權、民族尊嚴、社會穩定。中方願同委內瑞拉等拉美國家一道，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，推動中拉命運共同體建設行穩致遠。

而馬杜羅則表示，中國是委內瑞拉偉大的朋友，感謝中方一直以來為委內瑞拉維護國家主權、實現經濟社會發展提供無私支持協助。習近平主席提出的建構人類命運共同體理念，為世界和平發展開闢了光明前景。委方願同中方加強協調配合，堅持多邊主義，捍衛國際公平正義，維護國際社會共同利益。

另習近平在當天下午會見古巴國家主席迪亞斯-卡內爾時表示，中方堅定支持古巴捍衛國家主權、反對外來干涉和封鎖，支持古巴經濟社會發展。身為全球南方重要成員，雙方要在金磚、中拉論壇等框架內加強協調和配合，反對強權政治和單邊霸凌，維護國際公平正義。