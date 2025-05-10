陸國務院通過政務資料共享條例草案 學者：實現跨層級、地域數據共享

大陸國務院昨由國務院總理李強召開主持常務會議，其中審議通過《政務資料共享條例（草案）》。據新華社，北京清華大學公共管理學院教授孟慶國說，條例首次以行政法規的形式明確政務數據共享的相關內容，標誌著中國大陸政務數據共享工作邁入法治化新階段。實現跨層級、跨地域、跨系統、跨部門、跨業務政務數據共享。

昨大陸國務院常務會議在通過一條例草案時指出，要在確保資料安全基礎上打通資料壁壘，推動公共服務更加普惠便捷。要建構全國一體化政務大數據體系，推動資料資源融合應用，更能賦能社會治理與繁榮產業生態，增強經濟發展新動能。

孟慶國表示，「政務資料共享是建構數位政府、提升行政效能的重要一環，條例首次以行政法規的形式明確政務數據共享的相關內容，標誌著我國政務數據共享工作邁入法治化新階段。」

他說，條例推出將協助破解政務數據共享中的堵點卡點，提升數據供給利用效率。同時，透過明晰權責要求，有效彌合政務資料共享工作中的「模糊地帶」，全面規範政務資料共享。

中國資訊通信研究院院長余曉暉表示，政務數據涉及國家經濟運作、民生保障等關鍵領域，推動政務資料共享工作需要確保資料安全和個人資訊保護作為前提。

余曉暉說，此前，大陸相關法律、行政法規明確了政務資料安全保障和個人資訊保護要求，本次條例在此基礎上進一步對共享的政務資料安全和個人資訊保護進行了強化。

孟慶國表示，依托全國一體化政務大數據體系，實現跨層級、跨地域、跨系統、跨部門、跨業務政務數據共享，將有效提升政府部門間的協同管理能力和利企便民服務水平，為「高效辦成一件事」和數位政府建設提供有力支撐。