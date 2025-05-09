路透：中國3原因願與美談關稅 擔憂經濟及被孤立

美中將於周末在瑞士進行關稅會談，路透社報導，中國對美關稅政策的公開回應強硬，但中國官員私下越來越擔心關稅對經濟的影響；隨著中國的貿易夥伴開始與美國談判，中國擔心被孤立；再加上美國主動接觸和川普言論緩和，令中國願意會談。

路透社今天報導，美國總統川普4月宣布對中國徵收高額的對等關稅後，中國一直嚴厲批評美國的做法，並聲言不會退縮。

但據3位了解中國政府想法的人士表示，中國願意讓步的主要原因之一，是內部有訊號表明，中國企業正在爭扎避免破產，一些行業如傢俱、玩具及紡織等感受到即時影響。中國企業也在爭扎尋找其他市場來代替美國市場，但開發中國家買不起這麼多貨品。

知情人士又指，中國主要貿易夥伴如越南、印度及日本都開始與美國談判，中國擔心在談判桌上沒有一席位。

不過，報導表示，由於中美關係的不穩定性，重新接觸變得複雜，特別是北京認為美方4月底發給中國有關部門一封有關芬太尼的信函是「傲慢」。

報導表示，該信引用美國國會一份報告，指中國向出口商提供稅務優惠，直接補貼生產芬太尼前驅體化學物，而這些化學物是外銷。中國否認有此行為。

這封信發給中國外交部、商務部和公安部，要求北京在官媒人民日報頭版上公佈打擊芬太尼前驅體化學物的行動，並透過「黨內渠道」向黨員發送類似訊息，以及加強對特定化學物的監管，及深化執法合作。

知情人士指，中國認為該封信，特別是首2項要求是「傲慢」，北京認為美國在命令它該做什麼。

報導表示，中國似乎對瑞士會談抱著不大的期望。一位知情人士透露，中國內部將這次會談降級為只是一次會議，反映中國認為，在川普和其他美國高級官員數週來不斷發出相互矛盾的訊息後，會議主要是了解美國的要求和紅線。

報導表示，芬太尼是會談的議題之一，美國會表達上述信中的立場。

報導表示，中國決定派出副總理何立峰與美會談，何是習近平的親信，這滿足了美國與能直接接觸習近平的高級官員進行實質會談的要求，也避免讓中國領導人陷入尷尬情況。