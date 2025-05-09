520前夕對台釋訊號？ 陸「兩岸關係研討會」明登場

由大陸國台辦旗下智庫海研中心舉辦的「兩岸關係研討會」10日將在上海舉行，大陸國台辦副主任仇開明將出席開幕式並發表講話，大陸官員與兩岸學者共150多人與會。這場大陸年度大型對台學術會議過往多在8月舉行，今年提前至賴清德總統520就職一周年前夕召開，在賴總統定調大陸為「境外敵對勢力」、中美戰略競爭加劇的背景下，會議相關涉台表述或將透露未來對台政策方向。

「兩岸關係研討會」是由中共中央台辦、大陸國務院台辦所屬涉台研究機構「海峽兩岸關係研究中心」（海研中心）舉辦的年度會議，每年邀請北京涉台官員、兩岸學者專家及相關人士逾百人出席。

今年會議主題為「中國式現代化與兩岸同胞福祉」，並將討論「擴大交流合作與守護共同家園」、「台灣未來與兩岸願景」兩大議題。

會議將於10、11日在上海舉行。10日上午為大會開幕式與主題發言，仇開明將出席開幕式並致詞，並有多位兩岸學者進行主題發言；下午則為分組討論。11日上午將進行大會主題發言、小組匯報與研討會總結；下午則進行參觀考察。

與會者方面，陸方出席者有仇開明、海協會副會長孫亞夫、上海市委常委、統戰部長陳通、上海市台辦主任金梅、海研中心副主任任勉等官員及涉台學者。台灣方面則有統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林、銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌、中國文化大學教授趙建民等政治人物、學者、相關協會與基金會代表及台商出席。

去年兩岸關係研討會主題為「鑄牢民族認同 共促民族復興」，聚焦「台獨史觀」，討論了「『台獨史觀』的謬誤與危害」、「摒除『台獨史觀』，守牢共同精神家園」兩大議題。陸方一樣由國台辦副主任仇開明出席並發表講話。