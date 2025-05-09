陸國常會 推動自貿試驗區提升能級

應對美中貿易戰，大陸國務院總理李強9日主持召開國務院常務會議，會議指出，要因地制宜擴大改革任務授權，根據產業發展實際需要優化調整區域布局範圍，穩步推動成熟自貿試驗區提升能級。

據新華社，李強9日主持召開國務院常務會議，學習貫徹中共總書記習近平在部分省區市「十五五」時期經濟社會發展座談會上的重要講話精神。

會議強調，要深入謀劃「十五五」時期經濟社會發展重點工作，加快構建新發展格局，促進經濟持續好轉，因地制宜發展新質生產力，穩步推動共同富裕。要加強調查研究，廣泛聽取各方面意見建議，為規劃編制提供有力支撐。

這場國常會，還聽取了推動自貿試驗區建設提質增效工作匯報。

會議指出，建設自貿試驗區是新時代推進改革開放的重要戰略舉措。要支持自貿試驗區對標國際高標準經貿規則，進一步加大制度創新力度，在發展服務貿易、便利數據跨境流動等方面先行先試，展開差異化探索，盡快取得一批突破性成果。

會議稱，要因地制宜擴大改革任務授權，根據產業發展實際需要優化調整區域布局範圍，穩步推動成熟自貿試驗區提升能級。

同時，會議還研究深化大陸國家級經濟技術開發區改革創新有關措施，表示要解決企業反映突出的堵點卡點問題，要強化土地、人才、資金等要素保障。另，審議通過《政務數據共享條例（草案）》、研究《國家水上交通安全監管和救助系統佈局規劃（2025－2035年）》。

會議還指出，近期一些地方安全事故接連發生、教訓深刻，表明安全生產任何時候都不能掉以輕心，尤其是要在「防」上下更大力氣，扎實展開風險隱患排查。據報導，會議還研究了其他事項。