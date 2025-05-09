習近平訪俄 與普亭出席紅場閱兵儀式
中國國家主席習近平今天出席俄羅斯「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利」（二次大戰歐洲戰役結束）80週年慶典。習近平並與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）共同步入會場，觀看紅場閱兵儀式。
據中國官媒央視新聞，習近平今天與來自世界20多個國家及國際組織領導人應邀出席慶典。
習近平此前在習普會談後會見記者時指出，這是他時隔10年再次出席這一紀念活動。
報導指出，習近平與普亭一起步行前往紅場，登上主觀禮台就座。隨後慶典開始，普亭發表致辭時指出，「蘇聯以數以千萬的犧牲捍衛了全人類的和平與自由」，「中國人民英勇抗戰，我們高度讚賞中國人民為開闢人類共同未來作出的貢獻」。
普亭還稱，「我們牢記二戰歷史，以史為鑑。勝利是神聖的，歷史不容篡改，勝利者不容侮辱。歷史和公正永遠在我們一邊」。
報導指出，軍樂隊奏俄羅斯國歌，紅場上鳴響禮炮，閱兵式開始。中國等10多個國家的武裝力量方隊也受邀參加了閱兵式。慶典結束後，習近平與其他國家領導人一起從紅場到亞歷山大花園，向無名烈士墓獻花，並肅立默哀。隨後，各國領導人集體合影留念。
報導指出，9日中午習近平出席普亭舉行的「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利」80週年慶祝宴會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言