公交戴口罩者增多 香港新冠病毒再度活躍

近期香港公共交通工具上咳聲四起，戴口罩者增多，衛生單位說香港新冠病毒再度活躍，活躍度創一年新高，過去一周錄得逾30宗嚴重及死亡個案。

香港衛生防護中心今天說，香港本地新冠病毒的整體活躍程度持續上升，呼吸道樣本檢測陽性比率及污水病毒含量已超越過去一年新高。衛生防護中心上周錄得31宗涉及新冠的重症及死亡個案，較之前一星期的16宗升近一倍。

香港化驗所上星期新增帶有新冠樣本數量有972個，較前一周增加134個，而本星期截至星期三，每日新增的新冠樣本介乎131至199個，至於公共衛生化驗服務處上周收集的逾8千4百個樣本中，約有11.42%帶有新冠病毒，較前一周的10%輕微增加。

香港衛生中心在新一期《新冠流感速遞》說，最新污水監測數據顯示，XDV病毒株在本地的流行率有上升趨勢，屬於與JN.1相關的變異病毒株。在香港變異病毒株XDV佔91.3%，成為目前主流病毒株，但未有資料顯示XDV會較JN.1和XBB引致更嚴重疾病。

香港衛生防護中心還說，剛過去的星期日至星期三，錄得10宗安老和殘疾院舍爆發個案，共有39人受影響。