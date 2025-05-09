中俄扭曲二戰史實 陸委會：嚴正抗議譴責

中國大陸領導人習近平訪問俄羅斯期間，中俄元首會晤、簽署聯合聲明謬稱「二戰中國戰場勝利在共產黨領導下取得」、「一中原則」；陸委會表示，表達嚴正抗議與譴責。

大陸委員會（陸委會）9日透過新聞參考資料表示，對於中俄元首會晤、簽署聯合聲明謬稱「二戰中國戰場勝利在共產黨領導下取得」與「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」等內容，表達嚴正抗議與譴責。

陸委會表示，中華民國政府與全體軍民在抗日戰爭中付出無數犧牲奉獻，共同反侵略、護家園，最終取得抗戰勝利，對於二戰的成功具有重要歷史意義；中共僅藉機擴張、鞏固共產勢力，對於抗戰沒有實質貢獻，更遑論「領導」抗戰。

陸委會強調，台灣在歷史、國際法及兩岸現實上，從未一日屬於中華人民共和國，台灣從來不是中華人民共和國一部分，「兩岸互不隸屬」才是國際社會普遍認知的台海現狀與事實。

據新華社8日報導，習近平與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）於當地時間8日上午在莫斯科克里姆林宮會談。

蒲亭表示，「在中國共產黨堅強領導下，中國人民英勇奮戰，取得了抗日戰爭的偉大勝利，為二戰勝利做出重大貢獻」、「雙方要維護聯合國和國際法權威，維護二戰正確歷史敘事，捍衛國際公平正義」。

習近平與蒲亭會談後，共同簽署「中華人民共和國和俄羅斯聯邦在紀念中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭勝利和聯合國成立80週年之際關於進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」。

中俄聯合聲明提到，「俄方重申恪守一個中國原則（一中原則），承認世界上只有一個中國，台灣是中華人民共和國不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」。