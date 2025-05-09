高中生無法考國防醫 海基會：法令未修訂前還是要依法

師大附中學生近日表示自己報考國防醫遭拒，陸委會指其3歲來台，依法需要「身分轉換」20年才可報考，對於這項法規制度，海基會9日指出，尊重招生單位審查結果，但也表示，在法令沒有修訂之前，還是要依據法令，如果有民眾來反映的確有討論空間，海基會也會跟陸委會等單位反映。

最近師大附中的學生要報考國防醫學院，雖然父母都是中華民國的國民，但是因為出生在南京且3歲來台，陸委會副主委梁文傑8日表示他有繳交過除籍證，所以須要滿20年才可以從事一些國防機構的人員。

海基會副秘書長黎寶文9日下午舉行例行背景說明會，本報記者就上述案件詢問海基會的看法，以及是否會向陸配朋友們或是陸配的二代徵詢意見給政府做參考，對此他表示，海基會基本上是尊重招生單位的審查結果，這是根據招生簡章相關的規定所做出來的一個結論。

再者黎寶文強調，兩岸人民關係條例21條規定，必須要在台灣設籍滿20年，所以在法令沒有做相關的修訂之前，還是要依據法令來做，如果說這樣子的議題真的會引起大家討論，或者認為有討論、修正的必要，若海基會有收到相關的徵詢，會先請民眾注意自己意願跟法律規定是不是符合，而如果有民眾來反映這樣子的規定的確有討論空間，海基會也會跟陸委會、相關單位來做一個反映。

至於10日將進行的陸配大遊行，黎寶文指出，海基會永遠是陸配朋友最堅強的後盾，不論他們有什麼樣的需求，海基會都希望能夠在第一線給予他們協助。至於上街頭遊行，黎寶文強調這是每一個現代公民基本權利，也是民主國家裡面正常表達言論的機制，只要是合法申請的，「我們也都沒有什麼意見」。

陸委會副主委梁文傑8日就陸配遊行指出，主辦單位更生黨和新黨，「我最近聽說他們可能比較害怕人數不足，所以又弄了一個說是要『挺剴剴』（指剴剴案遊行），所以想要把這兩個活動合在一起、魚目混珠，這樣的做法實在是不必要」。