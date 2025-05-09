聽新聞
0:00 / 0:00
廈門成立京鷺台青年科創基地 引台青西進
在520前，適逢下月海峽論壇將在福建舉辦，大陸近期積極透過福建推動兩岸關係融合發展，其中，京鷺台青年創新創業科創基地近日在廈門湖里揭牌，該基地稱將聚焦新一代資訊技術、人工智慧、低空經濟、新能源新材料、生物科技等產業，為台青提供服務。
據大陸國台辦旗下中國台灣網，7日上午，京鷺台青年創新創業科創基地在廈門湖里揭牌，是廈門市首個聚焦科創產業的台青基地。其中，京鷺台分別代表北京、廈門和台灣，因該基地是由北京中關村信息谷團隊打造，依託北京資源和廈門地緣，吸引台灣青年來廈創業。
報導稱，作為台灣青年創新創業的服務平台，京鷺台青年創新創業科創基地將聚焦新一代資訊技術、人工智慧、低空經濟、新能源新材料、生物科技等產業，為兩岸青年構建「空間孵化、資本賦能、政策護航以及活動交流」的全鏈條服務體系。
其中，來自台南的台青徐承軒成為基地首批入駐台青企業，方向為護眼儀項目。他說，通過前期的市場調研，我們感受到大陸的市場前景非常可觀，自家研發的產品計劃於今年底量產。
京鷺台青年創新創業科創基地負責人邱啓湘說，基地將為台青提供從資金、技術到市場的全方位賦能，目前，已吸引十多個台青科技項目入住，入駐台青20多人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言