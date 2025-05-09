廈門成立京鷺台青年科創基地 引台青西進

在520前，適逢下月海峽論壇將在福建舉辦，大陸近期積極透過福建推動兩岸關係融合發展，其中，京鷺台青年創新創業科創基地近日在廈門湖里揭牌，該基地稱將聚焦新一代資訊技術、人工智慧、低空經濟、新能源新材料、生物科技等產業，為台青提供服務。

據大陸國台辦旗下中國台灣網，7日上午，京鷺台青年創新創業科創基地在廈門湖里揭牌，是廈門市首個聚焦科創產業的台青基地。其中，京鷺台分別代表北京、廈門和台灣，因該基地是由北京中關村信息谷團隊打造，依託北京資源和廈門地緣，吸引台灣青年來廈創業。

報導稱，作為台灣青年創新創業的服務平台，京鷺台青年創新創業科創基地將聚焦新一代資訊技術、人工智慧、低空經濟、新能源新材料、生物科技等產業，為兩岸青年構建「空間孵化、資本賦能、政策護航以及活動交流」的全鏈條服務體系。

其中，來自台南的台青徐承軒成為基地首批入駐台青企業，方向為護眼儀項目。他說，通過前期的市場調研，我們感受到大陸的市場前景非常可觀，自家研發的產品計劃於今年底量產。

京鷺台青年創新創業科創基地負責人邱啓湘說，基地將為台青提供從資金、技術到市場的全方位賦能，目前，已吸引十多個台青科技項目入住，入駐台青20多人。