快訊

「股神」巴菲特也看走眼 這檔股票害他損失近2千億元

全國放假4+1 「這兩節日」在周末有補假？人事總處這樣說

傅崐萁競選小物案 管家李慶隆遭通緝逃一周今投案

聽新聞
0:00 / 0:00

廈門成立京鷺台青年科創基地 引台青西進

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
5月7日上午，京鷺台青年創新創業科創基地在廈門湖里揭牌成立。取自中國台灣網
5月7日上午，京鷺台青年創新創業科創基地在廈門湖里揭牌成立。取自中國台灣網

在520前，適逢下月海峽論壇將在福建舉辦，大陸近期積極透過福建推動兩岸關係融合發展，其中，京鷺台青年創新創業科創基地近日在廈門湖里揭牌，該基地稱將聚焦新一代資訊技術、人工智慧、低空經濟、新能源新材料、生物科技等產業，為台青提供服務。

據大陸國台辦旗下中國台灣網，7日上午，京鷺台青年創新創業科創基地在廈門湖里揭牌，是廈門市首個聚焦科創產業的台青基地。其中，京鷺台分別代表北京、廈門和台灣，因該基地是由北京中關村信息谷團隊打造，依託北京資源和廈門地緣，吸引台灣青年來廈創業。

報導稱，作為台灣青年創新創業的服務平台，京鷺台青年創新創業科創基地將聚焦新一代資訊技術、人工智慧、低空經濟、新能源新材料、生物科技等產業，為兩岸青年構建「空間孵化、資本賦能、政策護航以及活動交流」的全鏈條服務體系。

其中，來自台南的台青徐承軒成為基地首批入駐台青企業，方向為護眼儀項目。他說，通過前期的市場調研，我們感受到大陸的市場前景非常可觀，自家研發的產品計劃於今年底量產。

京鷺台青年創新創業科創基地負責人邱啓湘說，基地將為台青提供從資金、技術到市場的全方位賦能，目前，已吸引十多個台青科技項目入住，入駐台青20多人。

創業 廈門 青年

延伸閱讀

WSJ：北京以芬太尼釋善意 重啟談判

小甜甜千字信動情求復合　宋晉賢冷回：不要再耍把戲

小甜甜赴廈門轉戰直播帶貨1年　被爆「業績不佳」黯然返台

600萬粉絲網紅惹質疑…廈門林志玲上復旦 校方：公平考試

相關新聞

習普會稱抗戰是中共領導 陸委會駁：中共並無實質貢獻

大陸國家主席習近平與俄國總統普亭8日在莫斯科會談，普亭竟附和中共的史觀，稱在中共領導下中國人民取得抗戰勝利，對此陸委會9...

高中生無法考國防醫 海基會：法令未修訂前還是要依法

師大附中學生近日表示自己報考國防醫遭拒，陸委會指其3歲來台，依法需要「身分轉換」20年才可報考，對於這項法規制度，海基會...

廈門成立京鷺台青年科創基地 引台青西進

在520前，適逢下月海峽論壇將在福建舉辦，大陸近期積極透過福建推動兩岸關係融合發展，其中，京鷺台青年創新創業科創基地近日...

殲10C擊落法製戰機 印巴實戰檢驗 「比航展有說服力」

印度與巴基斯坦嚴重交火，巴基斯坦7日證實戰事中使用中國產PL-15E（霹靂-15）主動雷達製導空對空導彈，還用中國製造的...

紐時：習訪俄與普亭並肩 拉攏歐洲的努力蒙上陰影

美中經貿對話前，中國國家主席習近平搶先與俄羅斯總統普亭舉行會談，紐約時報分析指出，為了彌補與美國持久貿易戰帶來的經濟壓力...

陸辦籲3萬港生 回港登記當選民 選出愛國愛港議員

香港特區政府政制及內地事務局8日在社交平台表示，根據國家教育部資料，在內地高校和研究院就讀的香港學生人數有近3萬人，因此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。