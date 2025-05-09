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習普會稱抗戰是中共領導 陸委會駁：中共並無實質貢獻

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸委員會9日駁斥中共領導人與俄國領導人對二戰史觀的說法。（圖／本報資料照片）
大陸委員會9日駁斥中共領導人與俄國領導人對二戰史觀的說法。（圖／本報資料照片）

大陸國家主席習近平與俄國總統普亭8日在莫斯科會談，普亭竟附和中共的史觀，稱在中共領導下中國人民取得抗戰勝利，對此陸委會9日駁斥稱，中華民國政府與全體軍民在抗日戰爭中付出無數犧牲奉獻，共同反侵略、護家園，最終取得抗戰勝利，對二戰的成功具有重要歷史意義；中共僅藉機擴張、鞏固共產勢力，對抗戰並無實質貢獻，更遑論「領導」抗戰。

大陸委員會9日針對中俄元首會晤並簽署聯合聲明謬稱「二戰中國戰場勝利是在共產黨的領導下取得的」及「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」等內容，表達嚴正抗議與譴責。

陸委會表示，中華民國政府與全體軍民在抗日戰爭中付出無數犧牲奉獻，共同反侵略、護家園，最終取得抗戰勝利，對二戰的成功具有重要歷史意義；中共僅藉機擴張、鞏固共產勢力，對抗戰並無實質貢獻，更遑論「領導」抗戰。

陸委會強調，台灣在歷史、國際法及兩岸現實上，從未一日屬於中華人民共和國，台灣從來都不是中華人民共和國的一部分，「兩岸互不隸屬」才是國際社會普遍認知的台海現狀與事實。

根據中共官媒新華社通稿，在與習近平會談中，普亭表示，俄中兩國在世界反法西斯戰爭中都付出巨大犧牲。在中國共產黨堅強領導下，中國人民英勇奮戰，取得了抗日戰爭的偉大勝利，為二戰勝利作出重大貢獻。

習近平則指出八十年前，中俄兩國人民付出巨大犧牲，贏得偉大勝利，「為維護世界和平和人類進步事業作出彪炳史冊的歷史貢獻」。他並在兩人共同會見記者時強調，八十年前，「面對軍國主義和納粹主義的魔爪，中俄兩國軍民同仇敵愾、並肩作戰，書寫了波瀾壯闊、可歌可泣的歷史篇章」。

中共 抗戰 抗日戰爭

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