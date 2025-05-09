挺陸配大遊行前夕 新黨先遞陳情信發聲

更生黨、新黨發起「挺陸配、反迫害」大遊行，將於10日上街頭。新黨今天上午率員前往中央聯合辦公大樓前抗議，要求陸委會「別再欺負陸配」，號召民眾一起參與大遊行。

新黨副秘書長游智彬表示，民進黨欺負、踐踏陸配，連媽祖都看不下去，希望陸委會代表接收陳情信後，可將其轉交給陸委會副主委梁文傑。號召民眾一起參與5月10日大遊行，一起為陸配發聲。

新黨青年軍譚傳紹指出，政府對來台超過20年原陸籍人士追繳喪失原籍證明，一句話就要人家花費時間、金錢去處理，政策沒有徹底執行，應該追究當初的公務人員，「今天要這張，明天要那張，人民如何安心」。

譚傳紹認為，這些陸配來台超過20年，有的人不僅是台灣人的媽媽，有的人還是台灣人的阿嬤，政府正在社會製造對立、分化，不要以為不是陸配家庭，這就不關你的事，「希望大家可以站出來，為陸配發聲、為不正義發聲」。

陸委會副主委梁文傑昨天在陸委會例行記者會上表示，人民有請願、集會遊行權利，不過必須再次強調，建議只要是陸配相關任何問題，可以直接與陸委會、海基會或移民署聯繫，這是最快的處理方式，不需要透過中間人。

梁文傑重申，要求補件喪失原籍證明是出於法律規定，只要文件沒有補齊，原陸籍人士在台的身分就不確定、不穩固；所以只要有任何相關問題，找陸委會、海基會或移民署是最快的，「呼籲所有的陸配家庭，有事情就來找政府」。