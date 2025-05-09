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共軍赴白俄羅斯參加閱兵 中共大使：捍衛正確二戰史觀

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共駐白俄羅斯大使張汶川7日在史館舉行招待會，歡迎共軍儀仗隊，強調大陸願同白方一道，「共同維護二戰勝利成果，捍衛正確二戰史觀和國際公平正義」。（圖／取自中共駐白大使館微信公眾號）
中共駐白俄羅斯大使張汶川7日在史館舉行招待會，歡迎共軍儀仗隊，強調大陸願同白方一道，「共同維護二戰勝利成果，捍衛正確二戰史觀和國際公平正義」。（圖／取自中共駐白大使館微信公眾號）

今年是二戰勝利80周年，歐洲戰場的部分，共軍派出兩支儀仗隊分赴俄羅斯與白俄羅斯參加閱兵式，大陸領導人習近平也親自前往俄羅斯參加閱兵，且強調「共同弘揚二戰正確史觀」，而白俄羅斯的部分，中共駐白大使強調，作為全天候全面戰略夥伴，大陸願同白方一道，「共同維護二戰勝利成果，捍衛正確二戰史觀和國際公平正義」。

據中共駐白俄羅斯大使館微信，5月7日該使館舉行招待會，歡迎共軍儀仗司禮大隊前往白俄羅斯參加勝利日80周年閱兵。中共駐白大使張汶川、共軍儀仗司禮大隊參閱分隊領隊谷小寧大校、白國防部副部長納烏緬科少將出席並致辭。

張汶川表示，今年是中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是聯合國成立80周年。「80年前，中白兩國人民經過浴血奮戰打敗法西斯侵略者，為捍衛人類進步與和平事業作出不可磨滅的重要貢獻，在並肩作戰中凝結了深厚的戰鬥情誼」。

他強調，作為全天候全面戰略夥伴，大陸願同白方一道，「共同維護二戰勝利成果，捍衛正確二戰史觀和國際公平正義，攜手構建人類命運共同體，為世界的和平、穩定與繁榮作出不懈努力」。

消息指，現場還有白俄羅斯外交部副部長謝克列塔、國家安全委員會第一副主席捷列波夫少將、國防部長助理列文科少將、軍事學院院長戈爾巴堅科少將、邊防學院院長日林斯基少將等部門領導，以及來白參加勝利日閱兵的中國人民解放軍儀仗司禮大隊全體官兵、白內務部、國家邊防委員會、緊急情況部等部門代表約100人出席。

稍早接受白通社訪問時，張汶川強調，「5·9勝利日」是白俄羅斯最為重要的節日之一，它紀念的是1945年蘇聯戰勝納粹德國這一偉大時刻，這場勝利對整個人類歷史都具有特殊重要意義，它象徵著正義戰勝邪惡、光明驅散黑暗，時刻提醒著全人類和平的來之不易。他指，中白兩國人民在這場人類浩劫中付出了沉重的生命代價，白俄羅斯300萬生命消逝於戰火，中國作為世界反法西斯戰爭東方主戰場，在戰爭中損失3500萬人。未來，大陸願繼續同白方一道，持續深化戰略協作，捍衛國際公平正義，堅定維護二戰勝利成果。

公開資料顯示，今年以來共軍儀仗隊已經3度前往海外參加閱兵，分別是4月30日在越南參加越共消滅南越（越方稱是南方解放暨國家統一）50周年閱兵、5月9日在俄羅斯、白俄羅斯參加二戰蘇聯勝利閱兵。央視日前援引大陸軍事專家杜文龍分析稱，「參與他國閱兵是軍事外交的重要組成部分」。

二戰 共軍 抗日戰爭 白俄羅斯

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