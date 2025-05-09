習訪俄 陸智庫批「西方二戰史觀」忽視1931年日軍侵華

大陸國家主席習近平訪問俄羅斯，與俄國總統普亭的會談中，普丁附和中共史觀，竟稱中國抗戰勝利是共產黨領導的，而大陸智庫也在近日於北京舉行研討會，強調「西方中心論」的二戰史觀有很大的問題，「二戰六年論」忽視了1931年日軍就開始侵華的情況。

根據中國人民大學重陽金融研究院微信公眾號，5月6日該院與中中國人民大學全球領導力學院、中國人民大學中美人文交流研究中心、中國人民大學全球治理研究中心主辦了「糾偏錯誤『二戰史觀』報告發佈暨主題研討會」。會上發布《糾偏：80年來錯誤「二戰史觀」的綜述與中國應對之策》智庫報告，

中國人民大學重陽金融研究院院長王文介紹，該報告系統性梳理了「忽視中國說」、「西方中心說、「二戰六年論」、「日本受害論」四大錯誤「二戰史觀」，認為這些史觀敘事是精心構造的政治工具，試圖通過重構歷史記憶削弱中俄的國際話語權。

其中，報告指出，「忽視中國說」長期將中國描繪成「軸心國的受害者」或「依靠盟軍救援的弱國」，目的是塑造國際輿論，邊緣化中國；「西方中心說」過度凸顯西方國家在二戰勝利中的主導地位，對蘇聯和中國的歷史作用予以淡化或矮化；「二戰六年論」將二戰起點單純限定為1939年德國入侵波蘭，忽視了1931年日本侵略中國東北的史實；「日本受害論」則無視日本侵略罪責，片面渲染廣島、長崎原子彈爆炸悲劇，企圖掩蓋其對亞洲國家的侵略暴行。

報告認為，這些誤區反映出中國抗戰史在西方「二戰史觀」中長期缺位，且西方學術界對中國抗戰貢獻再認識進行攻訐，同時西方學術界抹殺蘇聯二戰貢獻的論調，此外還有日本右翼勢力持續操控輿論。

報告建議從以下多方面對美西方錯誤「二戰史觀」進行反制：一是構建系統性歷史敘事體系；二是借力多邊平台主動搶佔國際話語高地；三是創新傳播機制與加強技術賦能；四是深化中俄戰略協作對沖西方話語霸權；五是借鑒猶太人對納粹追責模式針對日本持續展開追責。