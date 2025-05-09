美國再提黎智英案 港府促停止干預

美國總統川普近日再度提及香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉及的國安法案，港府就此不點名地表示，「強烈敦促外部勢力立即停止干預特區的內部事務和特區法院獨立行使的審判權」。

外電報導，中美官員在瑞士商討貿易爭議前夕，川普近日接受媒體訪問時表示，他將在與中國的貿易談判中提出黎智英案，並形容這是「非常好的主意」。

明報今天報導，針對川普的上述談話，港府發言人回覆時作了以上表示，並指任何國家組織或個人企圖利用政治力量干預特區司法程序，都是破壞法治行為，應受譴責。

發言人重申，包括黎智英案在內的所有案件都嚴格根據證據及法律處理。

但發言人沒有點名川普或美國。

報導稱，在同一天，中方沒有公開評論此事。

香港當局依國安法控告黎智英勾結外國勢力，控辯雙方已完成舉證，暫定7月28日結案陳詞。

美國政府持續關注黎智英案，川普上任前也曾表示將要求港府釋放黎智英。