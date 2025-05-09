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中俄聯合聲明：堅決應對美「雙重遏制」 俄反對任何形式台灣獨立

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
當地時間2025年5月8日上午，俄羅斯總統普丁同中國國家主席習近平在莫斯科克里姆林宮舉行會談。會後發表「關於進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」。圖／大陸外交部網站
當地時間2025年5月8日上午，俄羅斯總統普丁同中國國家主席習近平在莫斯科克里姆林宮舉行會談。會後發表「關於進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」。圖／大陸外交部網站

據新華社，中俄兩國元首習近平與普丁昨在莫斯科舉行正式會談，共同簽署並發表兩國「關於進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」，聲明於今凌晨發布。聲明中指出，中俄雙方將堅定捍衛第二次世界大戰勝利成果，堅決粉碎任何企圖篡改二戰歷史、貶低和抹殺中俄二戰歷史功績、抹黑解放者形象的行徑，強烈譴責褻瀆或損毀二戰烈士紀念設施的行為。雙方並將致力於防止反人類的納粹主義和種族優越主義思潮捲土重來。

雙方堅決反對在世界各地鼓動其他國家對中俄採取敵對立場並抹黑中俄協作的行徑。中俄將加強協調配合，堅決應對美國對中俄實施「雙重遏制」。

聲明中，俄方重申恪守一個中國原則，承認世界上只有一個中國，台灣是中華人民共和國不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。俄方反對任何形式的「台灣獨立」，堅定支持中國政府維護國家主權和領土完整、實現國家統一所採取的舉措。

聲明中表示，個別國家及其盟友圖謀偷換法律概念，向奉行獨立外交政策的國家施壓，為謀求短期利益竄改歷史真相，雙方對這種霸權行徑予以強烈譴責。

聲明亦不點名批判了美國總統發動的關稅戰。雙方指出，個別國家及其盟友利用貿易、金融限制等單邊非法限制措施，大幅提高關稅以及其他非市場化競爭手段，對世界經濟造成負面影響，破壞公平競爭。雙方譴責繞過聯合國安理會實施違反《聯合國憲章》和國際法、妨礙司法以及違反世界貿易組織規則的卑鄙行徑。

聲明說，第二次世界大戰是人類歷史上的空前浩劫。中國和蘇聯分別作為亞洲和歐洲主戰場，站在抵禦日本軍國主義和納粹德國及其僕從國進攻的最前線，是對抗軍國主義和法西斯主義的兩支中堅力量。中國人民和蘇聯人民遭受了外來侵略帶來的巨大磨難和異常嚴酷的戰爭洗禮，肩並肩展開艱苦卓絕的鬥爭，為捍衛人類尊嚴、重建世界和平建立了偉大的歷史功勳。

它指出，日本軍國主義和納粹德國的失敗宣告了法西斯分子以反人類意識形態主宰世界的圖謀破產，徹底粉碎了其奴役各國人民以及扼殺其他民族文化、民族認同和傳統價值的企圖。

聲明說，當今世界，中國和俄羅斯肩負維護正確二戰史觀的共同責任和使命。雙方致力於防止反人類的納粹主義和種族優越主義思潮捲土重來，將繼續共同抵制美化納粹及其幫兇、新納粹主義抬頭、軍國主義復辟及助長各種形式種族主義、種族歧視、仇外排外的行徑。

它稱，紐倫堡國際軍事法庭和遠東國際軍事法庭的判決是當代國際法和國際秩序的基石，不可撼動也不容置疑。紐倫堡國際軍事法庭和遠東國際軍事法庭裁決認定，納粹德國和日本軍國主義者犯下的戰爭罪行規模之大在戰爭史上前所未有，其殘酷與恐怖程度難以想像。在二戰期間針對平民的屠戮虐待殘忍至極。基於大量證據，法庭認定，上述罪行是驅逐和殺害平民、對被佔領土實施殖民統治計畫的一部分。

雙方指出，日本政府應從歷史上犯下的殘暴罪行中汲取教訓，在靖國神社等歷史問題上謹慎行，同曾經給世界各國人民和日本自身帶來深重災難的軍國主義徹底切割。

雙方強調，人類應永遠記得第二次世界大戰悲劇及其原因和教訓，並盡一切努力阻止類似悲劇重演。

聲明稱，中俄關係具有獨特戰略價值和強大內生動力，不針對第三方，也不受制於第三方。面對變亂交織的國際情勢，雙方將保持戰略定力，始終視彼此為優先合作夥伴，共同抵制任何干擾破壞中俄傳統友誼和深度互信的圖謀，為各自發展振興助力，為世界注入穩定性和正能量。

雙方重申，中俄軍保持緊密關係具有特殊意義，有助於兩國更有力捍衛主權和國家利益、有效應對傳統和非傳統威脅與挑戰。雙方將持續加強軍事軍技合作，維護全球和區域安全。並將進一步深化軍事互信與協作，擴大聯合軍事演習活動規模與範圍，定期組織海上、空中聯合巡航，加強雙邊及多邊框架下交流合作，推動中俄軍事合作向更高水準發展。

二戰 俄羅斯 日本 納粹 習近平

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