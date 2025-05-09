宋濤：支持福建兩岸融合示範區

正值五二零總統賴清德就職周年，和下月大陸將在福建召開第十七屆海峽論壇前，大陸國台辦主任宋濤昨在福州表示，要認真做好支持「福建建設兩岸融合發展示範區」工作，為推進祖國統一大業積累條件。

大陸國台辦、發改委、福建省政府昨會同四十八個中共中央和大陸國家機關有關部門，在福州召開「建設兩岸融合發展示範區部省際工作會議」，總結關於福建建設兩岸融合發展示範區的意見落實情況，研究下步重點工作。宋濤強調，要認真做好支持福建建設兩岸融合發展示範區工作，「為推進兩岸關係和平發展作出貢獻，為推進祖國統一大業積累條件」。福建省長趙龍表示，福建省將勇於先行先試，推進常來常往，不斷擴大社會融合領域等。

大陸於二○二三年九月發布「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見」，提出二十一條措施，要將福建打造為台胞台企登陸第一家園。而這次也並非陸方第一次召開類似會議，早在去年底，大陸國台辦也曾與發改委會同四十八個有關部門、福建省，在北京召開「促進兩岸經濟文化交流合作部際協調機制工作會議」，部署推動「意見」落實落細。

此外，大陸福建省昨日宣布，第二十七屆海峽兩岸經貿交易會（海交會）將於十八日至廿二日在福州舉辦，以「深化兩岸融合、建設第一家園」，已邀請到五十五家台灣工商團體、卅個各地台商協會參加，期間將簽約項目八十多個，總投資額超過人民幣一千三百億元（約新台幣五四三○億元）。

福州市副市長梁棟說，期間將舉辦第二十七屆海交會開幕式、兩岸商會合作發展大會、首屆海峽兩岸工業發展大會，還有福馬磋商會、兩岸碳中和大會、海峽兩岸AI＋工業設計創意創新研討會等活動。據陸方安排，海交會將「再發布一批台胞更有感的政策措施」。